Cayó alias ‘El Tuerto’ con millonaria caleta del Clan del Golfo en Zaragoza

Resumen: En Zaragoza cayó alias El Tuerto con más de 1.000 millones en efectivo. Intentó sobornar a una oficial del Ejército con 500 millones.

Durante el procedimiento judicial fue capturado en flagrancia alias ‘El Tuerto’, señalado de administrar los recursos ilícitos de la subestructura Uldar Cardona Rueda de dicha organización criminal.

Las acciones operativas se concentraron en el casco urbano del municipio de Zaragoza, donde las unidades interinstitucionales interceptaron a un hombre conocido con el alias de ‘El Tuerto’.

En el registro a su inmueble, los uniformados hallaron la suma de $1.050 millones de pesos en efectivo, dinero acumulado por actividades de extorsión y la explotación no autorizada de yacimientos mineros en la subregión.

Según detalló el general Óscar Díaz, comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército, la suma incautada estaba destinada al pago de la nómina de los integrantes de esa facción ilegal.

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Durante la diligencia, alias ‘El Tuerto’ intentó frenar el procedimiento ofreciendo la suma de $500 millones de pesos en efectivo a una oficial del Ejército que lideraba el operativo, intento de soborno que fue rechazado por la uniformada e incorporado al expediente.

En la vivienda donde se propinó el golpe al Clan del Golfo también se decomisó un revólver calibre 38 con su respectiva munición y una máquina contadora de billetes utilizada para el procesamiento del efectivo.

El capturado, las armas y la totalidad del dinero quedaron bajo la disposición de las autoridades competentes para los trámites de judicialización.

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