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Resumen: J Balvin protagonizó un curioso momento durante el concierto de Jay-Z en Nueva York, luego de que la suela de sus Nike Air Yeezy 1 “Net Tan” se desprendiera por completo. El artista compartió el incidente con humor y destacó el valor del par, un modelo de colección lanzado en 2009 que actualmente puede alcanzar cerca de 3.000 dólares en el mercado. El hecho generó reacciones entre sus seguidores y amantes de los tenis exclusivos.

«Esto es pa’ llorar»: J Balvin sufrió insólito percance con sus exclusivos y costosos tenis

J Balvin vivió un particular momento durante el concierto del rapero estadounidense Jay-Z en Nueva York, cuando uno de sus exclusivos tenis sufrió un daño que sorprendió al artista y a sus seguidores.

El cantante colombiano documentó el instante en el que la suela de sus zapatos se desprendió por completo, una situación que generó reacciones en redes sociales debido al valor del par que llevaba puesto.

Se trataba de unos Nike Air Yeezy 1 “Net Tan”, un modelo considerado de colección dentro del mundo de los tenis y cuyo precio actualmente puede alcanzar aproximadamente los 3.000 dólares en el mercado, una cifra que equivale a varios millones de pesos colombianos.

Mientras mostraba lo ocurrido, J Balvin explicó que quienes conocen del mundo de los tenis entenderían la importancia del daño que había sufrido el calzado.

“Para los que saben de tenis, saben lo que significa esto, esto es para llorar”, comentó el artista entre risas.

Un par convertido en pieza de colección

Los Nike Air Yeezy 1 “Net Tan” fueron lanzados en 2009 como parte de la colaboración entre Nike y Kanye West, antes de que el artista desarrollara su propia línea de calzado con Adidas.

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Desde su lanzamiento, este modelo se convirtió en uno de los pares más buscados por coleccionistas debido a su diseño, historia y limitada disponibilidad. Con el paso de los años, algunos ejemplares han alcanzado altos valores en el mercado de reventa.

El incidente ocurrió pese al cuidado que suelen recibir este tipo de zapatos, ya que los modelos antiguos pueden presentar deterioro en algunos de sus materiales debido al paso del tiempo.

J Balvin tomó con humor el percance

Aunque el daño representó una pérdida importante por el valor del calzado, el cantante decidió tomarse la situación con humor. En el video compartido, bromeó con quienes estaban junto a él al decir:

“Creo que te va a tocar cargarme”.

El momento rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron en redes sociales al ver cómo uno de los tenis más llamativos de su colección terminó afectado durante una noche de música en Nueva York.