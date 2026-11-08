¡Momento histórico! Reykon y J Balvin se reencontraron sobre la tarima y esto se dijeron

Resumen: La segunda noche de Reykon en Bogotá tuvo una sorpresa que sacudió al reguetón colombiano: J Balvin apareció en el escenario de El Corazón de Bogotá-Arena y el reencuentro entre los dos pioneros del género terminó en palabras que emocionaron al público. Los videos del momento ya recorren las redes sociales. Reykon cumplió así su segunda fecha con entradas agotadas en la capital, dentro de su gira ‘No Se Te Olvidó’.

Bogotá vivió un fin de semana histórico para el reguetón nacional. Reykon, ‘El Líder’, cumplió el sábado 7 de noviembre la segunda de sus dos fechas consecutivas en El Corazón de Bogotá-Arena, el escenario conocido hasta hace unos días como Movistar Arena, y lo hizo con un invitado que convirtió la noche en un verdadero viaje a los orígenes del género: J Balvin.

El cantante de Envigado ya había entregado una primera noche memorable el viernes, con un show de más de tres horas y cinco invitados de lujo, pero el cierre del sábado guardaba la sorpresa mayor de su gira ‘No Se Te Olvidó’: las dos fechas, con entradas agotadas, confirmaron que el público capitalino no olvidó a uno de los artistas que marcó una época en la música urbana del país.

J Balvin sorprendió en pleno concierto de Reykon

Cuando la noche parecía no poder regalar más, José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila de J Balvin, apareció sobre la tarima y el público estalló. Para muchos asistentes, ver a los dos artistas juntos fue el reencuentro de dos leyendas que le abrieron las puertas del mundo al reguetón hecho en Colombia.

Lejos de cualquier rivalidad, el momento estuvo cargado de respeto y admiración. Reykon no dudó en reconocer frente a miles de personas el peso que tiene su colega paisa en la historia del género. “Usted fue el que nos mostró por dónde era, loco”, le dijo ‘El Líder’ a Balvin, en unas palabras que encendieron al público y que quedaron grabadas en los videos que los asistentes compartieron de inmediato.

Y la cosa no quedó ahí. En otro de los momentos más aplaudidos de la noche, Reykon le dedicó a su colega un mensaje que muchos fanáticos describieron en redes como el más emotivo del concierto: “Ante las adversidades, tú siempre has estado ahí parado como un roble diciendo: ‘El reguetón colombiano tiene una cara y se llama J Balvin’”.

La respuesta de la gente fue una ovación. J Balvin, visiblemente emocionado, también tuvo palabras de cariño y admiración para Reykon, en un intercambio que se volvió viral en cuestión de horas y que los fanáticos celebraron como una muestra de unión entre dos referentes del género.

Una noche que revivió los orígenes del reguetón colombiano

Para los fanáticos del género, el ‘junte’ de Reykon y J Balvin tiene un significado especial. Los dos antioqueños hacen parte de la generación que sacó al reguetón colombiano de los barrios y lo puso a sonar en los escenarios más importantes del planeta, y verlos juntos de nuevo fue un recordatorio de esa historia compartida.

Reykon, oriundo de Envigado, y J Balvin, nacido en Medellín, comparten generación y camino: los dos construyeron sus carreras desde Antioquia hasta convertirse en nombres obligados del género urbano, y han compartido estudio y escenarios en más de una ocasión a lo largo de sus trayectorias. Por eso el abrazo del sábado se sintió como un regreso a las raíces, no solo para ellos, sino para miles de fanáticos que crecieron con su música.

La noche del sábado tuvo además otra sorpresa: Kapo, uno de los exponentes más fuertes del afrobeat en el país, también se subió al escenario para cantar junto a Reykon el tema ‘Mochilera’, en otro de los pasajes más celebrados por los asistentes.

El regreso de ‘El Líder’ a los grandes escenarios

Estas dos fechas en la capital marcaron el regreso de Reykon a un escenario de gran formato en solitario después de años difíciles. En agosto pasado, el artista fue sometido a una cirugía de columna que lo tuvo en recuperación durante semanas, un proceso que compartió con sus seguidores siempre con un mensaje de optimismo y ganas de volver.

Los conciertos del 6 y 7 de noviembre fueron, además, los primeros de gran formato que recibió el recinto bogotano con su nueva denominación, pues desde el 1 de noviembre el antiguo Movistar Arena pasó a llamarse oficialmente El Corazón de Bogotá-Arena, un cambio de nombre que todavía despierta comentarios entre los asistentes.

Con las dos noches agotadas en Bogotá y un reencuentro que ya quedó en la memoria de los fanáticos, Reykon confirmó que su gira ‘No Se Te Olvidó’ es mucho más que un nombre: es la demostración de que el cariño del público colombiano por ‘El Líder’ sigue intacto.

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