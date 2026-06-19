Resumen: Autoridades capturaron en Laureles, Medellín, a dos hermanos extranjeros señalados de coordinar redes de narcotráfico entre Colombia, México y Estados Unidos.

Capturados en Laureles: ¿quiénes son los hermanos extranjeros que movían droga entre tres países?

La captura de dos hermanos extranjeros en el sector de Laureles, en Medellín, representa un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico internacional que operan entre Colombia, México y Estados Unidos, según informaron las autoridades.

Los detenidos, identificados como los hermanos ‘Pacheco’, son señalados por las investigaciones como presuntos articuladores entre carteles mexicanos y estructuras criminales colombianas, facilitando el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, México y el territorio estadounidense, con posibles vínculos con el Clan del Golfo.

El operativo fue liderado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como el U.S. Marshals Service y la DEA.

De acuerdo con las autoridades, los capturados eran requeridos por la Corte del Distrito Sur de Ohio por delitos relacionados con tráfico internacional de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que los hermanos se encontraban en Medellín en una fase de coordinación para la adquisición de grandes cantidades de cocaína, lo que permitió su ubicación mediante labores de vigilancia e inteligencia desarrolladas en el sector de Laureles. Tras su captura, se adelantaron los trámites judiciales correspondientes para su posible extradición.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: ¿Preparado para la pista? Medellín transforma su estadio de atletismo en una joya deportiva

Las autoridades señalaron que esta acción debilita las estructuras criminales que utilizan a Colombia como plataforma para el tráfico de drogas a gran escala y refuerza la capacidad institucional para enfrentar delitos que afectan la seguridad regional y global.

Más noticias de Medellín