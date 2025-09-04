Expertos internacionales aplauden el modelo integral de primera infancia en Medellín

Resumen: Expertos internacionales conocieron el modelo integral de atención a la primera infancia de Medellín en el XI Congreso Buen Comienzo, destacando su enfoque en nutrición, pedagogía y bienestar emocional.

En el marco del XI Congreso Internacional Buen Comienzo Medellín Te Quiere, un grupo de expertos nacionales e internacionales conoció de primera mano el modelo de atención integral a la primera infancia que se desarrolla en la ciudad, convirtiéndose en referente para otras regiones del país y del mundo.

Los ponentes visitaron el Jardín Infantil Altavista, una de las sedes del programa Buen Comienzo, en compañía de la primera dama, Margarita María Gómez, y de la directora del programa, Diana Carmona. Durante el recorrido, los visitantes observaron cómo se integran componentes de nutrición, pedagogía, salud mental, juego y acompañamiento familiar en un mismo espacio.

El grupo recorrió salas de desarrollo, sala cuna, comedor, zonas de juego al aire libre y ambientes pensados para fortalecer el vínculo familiar y la educación emocional. Allí, conocieron el trabajo articulado de equipos conformados por nutricionistas, psicólogos, pedagogos, docentes y auxiliares de enfermería que garantizan una atención completa y de calidad.

La directora Diana Carmona destacó que la prioridad del programa son los entornos seguros, el talento humano calificado y la protección integral de los niños y niñas de Medellín. En tanto, el experto mexicano Sebastián Struck resaltó el impacto del modelo, señalando que poner en el centro a la infancia y al bienestar de quienes cuidan es una apuesta necesaria y admirable.

La primera dama, Margarita María Gómez, aseguró que mostrar esta experiencia al mundo es motivo de orgullo: “No es solo infraestructura, es un modelo integral que reconoce a cada niña y niño en todas sus dimensiones”.

El Congreso continuará en Plaza Mayor hasta el 5 de septiembre con conferencias y experiencias enfocadas en el ser, la educación inicial y el bienestar emocional.

