    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay
    En un partido que por momentos se le complicó, el DIM logró vencer 2-1 a Fortaleza y con ello se metió a cuartos de final de la Copa. Foto: DIM
    Resumen: El Independiente Medellín (DIM) se clasificó para los cuartos de final de la Copa BetPlay tras vencer 2-1 a Fortaleza en un reñido partido. El delantero Francisco Fydriszewski abrió el marcador para el DIM en el primer tiempo. Sin embargo, Fortaleza empató en la segunda mitad, aumentando la tensión del juego. Finalmente, el DIM logró anotar el gol de la victoria en el último minuto, asegurando su pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará al Deportivo Pereira. Esta victoria llega en un buen momento para el equipo, brindándole un impulso anímico antes del clásico regional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM logró su paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay, luego de vencer 2-1 a Fortaleza, en un juego donde los visitantes no se la pusieron nada fácil.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    El ‘Poderoso’ empezó ganando el partido al minuto 33 gracias a un golazo de Francisco Fydriszewski, que anda dulce con la red.

    Así, 1-0, el Equipo del Pueblo se fue al descanso en la segunda parte del compromiso de vuelta de los octavos de final.

    En la segunda partes y cuando al compromiso le faltaban 19 minutos para el pitazo final, Santiago Cuero, convirtió el empate 1-1.

    Esa anotación le metió presión al equipo dirigido por Alejandro Restrepo que solo hasta el minuto 90 pudo, para el respiro de los hinchas, convertir el 2-1.

    Ante 17.787 asistentes al estadio Atanasio Girardot, el rojo de la montaña inscribió su nombre en los cuartos de final.

    El rival de los cuartos de final será el Deportivo Pereira que sufrió para clasificar ante Real Cundinamarca.

    La clasificación llega para contagiar de buena energía al rojo de la montaña de cara al clásico de la montaña que se disputará el domingo 7 de septiembre.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

