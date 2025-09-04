El DIM logró su paso a los cuartos de final de la Copa BetPlay, luego de vencer 2-1 a Fortaleza, en un juego donde los visitantes no se la pusieron nada fácil.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

El ‘Poderoso’ empezó ganando el partido al minuto 33 gracias a un golazo de Francisco Fydriszewski, que anda dulce con la red.

Así, 1-0, el Equipo del Pueblo se fue al descanso en la segunda parte del compromiso de vuelta de los octavos de final.

En la segunda partes y cuando al compromiso le faltaban 19 minutos para el pitazo final, Santiago Cuero, convirtió el empate 1-1.

El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

Esa anotación le metió presión al equipo dirigido por Alejandro Restrepo que solo hasta el minuto 90 pudo, para el respiro de los hinchas, convertir el 2-1.

Ante 17.787 asistentes al estadio Atanasio Girardot, el rojo de la montaña inscribió su nombre en los cuartos de final.

El rival de los cuartos de final será el Deportivo Pereira que sufrió para clasificar ante Real Cundinamarca.

La clasificación llega para contagiar de buena energía al rojo de la montaña de cara al clásico de la montaña que se disputará el domingo 7 de septiembre.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín