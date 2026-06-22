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    Medellín capacita a jóvenes en liderazgo mediante simulación de la ONU

    Un grupo de 270 estudiantes de colegios oficiales de Medellín simularon el modelo de Naciones Unidas (Medmun).

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín capacita a jóvenes en liderazgo mediante simulación de la ONU

    Resumen: Un grupo de 270 estudiantes de colegios oficiales de Medellín simularon el modelo de Naciones Unidas (Medmun) para potenciar su liderazgo y oratoria.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín le puso fin a una nueva versión del Modelo de Simulación de las Naciones Unidas (Medmun), un exigente proyecto pedagógico que reunió a un selecto grupo de 270 estudiantes pertenecientes a 15 colegios públicos de la ciudad.

    El propósito principal de estas intensas jornadas fue dotar a los menores con las mejores herramientas de persuasión, capacidad de argumentación y resolución pacífica de diferencias, preparándolos para ser líderes dentro de sus propias realidades sociales.

    Durante el desarrollo de los debates, los estudiantes dejaron de lado los cuadernos tradicionales para ponerse en los zapatos de embajadores y diplomáticos de diferentes naciones.

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    En este ejercicio de simulación de alto nivel, los participantes tuvieron que desmenuzar las problemáticas más complejas de la agenda global, negociar intereses internacionales y redactar acuerdos mutuos, todo bajo la consigna de sustituir la confrontación por el uso inteligente de la palabra.

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    Desde que la estrategia volvió a ver la luz en 2024, ya son más de mil los adolescentes que han pasado por estos talleres de liderazgo ciudadano.

    La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, manifestó su orgullo por el compromiso mostrado por los jóvenes y reiteró que el distrito seguirá financiando estos laboratorios de tolerancia donde se forman los ciudadanos del mañana.

    Medellín capacita a jóvenes en liderazgo mediante simulación de la ONU

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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