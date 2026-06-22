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Resumen: Esta incorporación está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, ofreciendo una alternativa de desarrollo personal, legacy y estabilidad

¡Anímate! Convocatoria abierta: Presta servicio militar en el Batallón de Infantería No. 3 «Batalla de Bárbula» y sirve a la patria

Minuto30.com .- El Ejército Nacional de Colombia ha anunciado la apertura de una nueva jornada de inscripciones para los jóvenes interesados en definir su situación militar y formar parte de la institución.

La convocatoria está liderada por el Batallón de Infantería No. 3 «Batalla de Bárbula», el cual invita a los ciudadanos a sumarse a sus filas bajo las premisas de disciplina, honor y valor.

Esta incorporación está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, ofreciendo una alternativa de desarrollo personal, legacy y estabilidad.

Beneficios económicos y de ley

Los ciudadanos que se incorporen para prestar su servicio militar contarán con un esquema de incentivos económicos garantizados por la institución:

Remuneración mensual: Pago de un salario establecido por la ley para soldados de la patria.

Primas institucionales: Acceso a la prima de fin de año y a la prima de antigüedad.

Bonificación final: Entrega de un incentivo económico una vez culminado con éxito el término del servicio militar.

Semanas pensionales: El tiempo de servicio prestado será completamente computable para las semanas requeridas en su futura pensión de jubilación.

Servicios básicos garantizados

Durante todo el tiempo de su permanencia en la institución, el Ejército Nacional asegura la cobertura total de las necesidades básicas de los uniformados:

Salud: Cobertura médica y atención en salud integral.

Alimentación: Servicio de alimentación diaria balanceada.

Vestuario: Dotación completa de uniformes y elementos necesarios para el cumplimiento de su labor.

Información y Contacto

Para recibir asesoría personalizada, resolver dudas sobre los requisitos de inscripción y conocer las fechas de las jornadas de selección, los interesados o sus familias pueden comunicarse de forma directa a través de la línea de atención autorizada:

Contacto Vía WhatsApp: 315 143 4493

Unidad de Incorporación: Batallón de Infantería No. 3 «Batalla de Bárbula», Puerto Boyacá.