Misteriosa muerte de un bebé de 11 meses en jardín de Cundinamarca

La muerte de un bebé de 11 meses, identificado como Liam, en un centro de estimulación temprana de La Calera, Cundinamarca, ha generado profunda conmoción y una investigación judicial por presunta negligencia y manipulación de pruebas.

El lamentable incidente ocurrió en la mañana del pasado lunes 29 de septiembre en el jardín infantil privado Art Kids.

Una docente del establecimiento trasladó al menor en un vehículo particular al Centro de Salud de La Calera, pero, según el comunicado del hospital, ingresó sin signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación por parte de los médicos durante media hora, se declaró el fallecimiento del niño.

La familia del bebé de 11 meses ha denunciado públicamente la presunta negligencia en la atención de la emergencia.

La madre del bebé declaró haber observado rastros de sangre en el cuerpo de su hijo, un hecho que no tiene explicación clara y que aumenta los interrogantes sobre la causa de su paro cardiorrespiratorio.

Además, Jonathan Rodríguez, tío del menor, afirmó que tras el incidente, los funcionarios del centro retiraron avisos, entregaron a los demás niños y cerraron la sede «sin dar mayores explicaciones», lo que ha generado reclamos de la comunidad sobre un posible intento de manipulación de pruebas o alteración de la escena antes de la llegada de las autoridades.

La Fiscalía General de la Nación y el CTI asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

