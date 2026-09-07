Resumen: Andrés Felipe López Bedoya, de 24 años y presunto integrante de la banda 'La Inmaculada', cumplía una condena de 9 años de prisión. Fue el responsable del asesinato de un líder comunitario y un doble homicidio en el sur del Valle de Aburrá.

¡Misterio tras las rejas! Hallan muerto en la cárcel de La Estrella a alias «Chester» y nadie sabe qué pasó

Minuto30.com .- El prontuario criminal de Andrés Felipe López Bedoya, conocido con el alias de ‘Chester’, llegó a su fin de manera abrupta y misteriosa. Sobre las 2:00 de la mañana de este lunes 7 de septiembre, el recluso fue hallado sin vida al interior de su celda en el centro penitenciario del municipio de La Estrella (Antioquia).

López Bedoya permanecía recluido en este penal desde finales de febrero del presente año y cumplía una condena de 9 años de prisión. Hasta el momento, las causas oficiales de su deceso son un completo misterio. Funcionarios de Medicina Legal y autoridades competentes ya realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantan las investigaciones para esclarecer si se trató de una muerte natural, un suicidio o un homicidio al interior del penal.

El crimen del líder comunitario

Alias ‘Chester’ fue capturado tras desatar una estela de violencia en el sur del Valle de Aburrá entre diciembre y enero pasados. Su primer crimen registrado ocurrió el 8 de diciembre en el Centro Poblado La Tablaza (La Estrella).

Allí fue baleado el líder comunitario Juan Pablo Cano Villa, conocido como ‘Paco’. Según los allegados, el asesinato se produjo en medio de una discusión en la que la víctima confrontó a ‘Chester’, reclamándole por los graves problemas de seguridad que sus actividades criminales estaban generando en la zona.

Un doble homicidio y una confesión antes de morir

La muerte de Cano Villa desató una violenta retaliación. Un mes después, el 20 de enero, un nuevo ataque armado sacudió la variante a Caldas, a la altura de un reconocido restaurante. Las víctimas fueron Estiben Alberto López Villa, de 32 años, y Mateo Cárdenas Arboleda, de 18, quienes resultaron gravemente heridos y fallecieron horas después en el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas.

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Fue en medio de esta tragedia donde se selló la suerte de ‘Chester’. Con sus últimas fuerzas y mientras era trasladado al centro asistencial, el joven Mateo Cárdenas logró relatar cómo ocurrieron los hechos y señaló directamente a López Bedoya como el responsable de dispararles.

Este testimonio agonizante fue la pieza clave que permitió a las autoridades ubicar y capturar al sicario semanas después en una zona rural de Caldas, en un operativo donde también cayeron dos de sus acompañantes vinculados al tráfico de estupefacientes.