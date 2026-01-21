Policías auxiliaron a los hombres que fueron atacados con arma de fuego en la Variante de Caldas la noche de este martes 20 de enero

Resumen: Aunque inicialmente se confirmaba la muerte de una de las víctimas, con el paso de las horas se estableció que los dos ocupantes de la moto murieron debido a la gravedad de las heridas.

¿Plan de exterminio? Doble homicidio en la Variante de Caldas sería una venganza contra una misma familia

Minuto30.com .- Un doble homicidio perpetrado la noche de este martes 20 de enero en el sector de Monte Azul, sobre la Variante de Caldas, ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en lo que sería la pieza de un rompecabezas de violencia y retaliación.

Versiones extraoficiales apunta a una venganza sistemática dirigida por una estructura criminal del sur del Valle de Aburrá contra los integrantes de una misma familia.

Las víctimas, un hombre de 32 años y un joven de apenas 18, fueron acribillados mientras se movilizaban en una motocicleta sentido Norte-Sur. Aunque ambos llegaron con vida al hospital de Caldas, la sevicia del ataque —con múltiples impactos de bala— les causó la muerte minutos después.

Un ciclo de sangre que inició en diciembre

La clave de este caso podría residir en un antecedente ocurrido hace poco más de un mes. Según cuentan testigos, una de las víctimas del ataque de este martes era primo de un hombre asesinado el pasado 8 de diciembre.

Tras el crimen de diciembre, familiares de las víctimas habrían recibido amenazas directas por parte de un presunto cabecilla de una banda delincuencial local. La advertencia era clara: el ataque de diciembre no sería el último.

El doble crimen se interpreta como el cumplimiento de esa promesa criminal, configurando lo que parece ser un plan de exterminio contra este grupo familiar.

Precisión y sevicia

El hecho ocurrió a las 6:35 p. m., en un punto donde la velocidad y la oscuridad del sector de Monte Azul jugaron a favor de los sicarios. Los atacantes abordaron a las víctimas en movimiento y dispararon de manera técnica para asegurar el resultado, lo que refuerza la teoría de un crimen por encargo ordenado desde las altas esferas de una estructura organizada.

Este doble crimen ha encendido las alarmas en los municipios de Caldas y La Estrella, pues evidencia que las amenazas de las bandas criminales se están cumpliendo a pesar de las denuncias. La comunidad teme que este “ojo por ojo” continúe cobrando vidas de jóvenes en la zona.

En el lugar del ataque se llevó a cabo tareas, por parte de las autoridades que buscan establecer el vínculo exacto entre el cabecilla señalado de las amenazas y los autores materiales del ataque en la variante.

