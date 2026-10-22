Megaoperativo en Rionegro: retiran 16 cambuches y decomisan armas blancas y droga

Resumen: Operativo en Rionegro: retiran 16 cambuches y decomisan 10 armas blancas y cerca de dos kilos de droga. Capturado tenía detención domiciliaria en Medellín.

Un operativo de recuperación del espacio público se llevó a cabo en varios sectores de Rionegro, en el Oriente antioqueño. La intervención fue liderada por la Secretaría de Seguridad y Justicia del municipio, con el apoyo de la Fuerza Pública.

Como resultado de la jornada, las autoridades retiraron 16 cambuches que estaban instalados en distintos puntos de la ciudad. Además, decomisaron 10 armas blancas, cinco equipos móviles y cerca de dos kilogramos de estupefacientes.

El procedimiento fue coordinado a través de la Subsecretaría de Control Urbanístico, dependencia que acompañó las labores en los sectores intervenidos.

Tenía detención domiciliaria en Medellín

Durante el operativo, la Fuerza Pública capturó a un hombre por el presunto delito de tráfico de estupefacientes. Al revisar sus antecedentes, las autoridades encontraron que tenía vigente una medida de detención domiciliaria en Medellín.

Según la información entregada, esta situación fue puesta en conocimiento de las instancias judiciales, que deberán definir su situación. Hasta el momento no se ha informado su identidad, ni por qué delito tenía la detención domiciliaria, ni si fue enviado a un centro carcelario.

Tampoco se ha precisado si la droga decomisada estaba en su poder o si fue hallada en otros lugares durante la intervención. Por tratarse de un proceso en curso, el capturado se presume inocente hasta que un juez determine lo contrario.

Las autoridades no detallaron en qué barrios o sectores de Rionegro se realizó el operativo, ni en qué fecha se desarrolló. Tampoco se informó qué pasó con las personas que ocupaban los cambuches retirados.

De acuerdo con la Alcaldía, esta acción hace parte de una estrategia impulsada por la administración del alcalde Jorge Rivas para fortalecer la presencia institucional en el territorio.

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El propósito, según la administración municipal, es garantizar entornos seguros para los residentes, visitantes y comerciantes de Rionegro, un municipio que recibe un alto flujo de personas por su actividad comercial y por ser sede del aeropuerto internacional José María Córdova.

Las autoridades locales anunciaron que este tipo de operativos articulados de control continuarán realizándose de manera permanente en el municipio, aunque no precisaron cuáles serán los próximos sectores intervenidos.

Con estas intervenciones, la Alcaldía busca prevenir conductas que afecten la convivencia ciudadana, asegurar el uso adecuado de los espacios públicos y proteger la tranquilidad de las comunidades.

Los ciudadanos pueden reportar situaciones que afecten la seguridad o la convivencia a través de la línea 123 de la Policía Nacional.

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