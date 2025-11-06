Resumen: Bárbara Jankavski, la influencer brasileña conocida como la ‘Barbie Humana’, fue hallada muerta en la casa de un abogado en São Paulo con lesiones visibles en el ojo y la espalda. Según reportes, habría consumido sustancias psicoactivas junto al hombre, quien llamó a emergencias al notar que no respiraba. Las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento y esperan los resultados de los análisis forenses para esclarecer lo sucedido.

¡Misterio en São Paulo! Hallan sin vida a la ‘Barbie Humana’ en casa de un abogado

La trágica muerte de la creadora de contenido brasileña Bárbara Jankavski Márquez, conocida en redes sociales como la ‘Barbie Humana’, ha causado conmoción en Brasil y en el mundo digital. La influencer, de 31 años, fue hallada sin vida el pasado 2 de noviembre dentro de una vivienda del barrio Siciliano, en la región de Lapa, al occidente de São Paulo.

Según informó la Policía Militar del Estado de São Paulo (PMESP), el cuerpo de la mujer presentaba lesiones visibles en un ojo y en la espalda, por lo que el caso fue registrado como “muerte sospechosa”. Los resultados forenses serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.

El abogado que dio aviso a las autoridades

De acuerdo con el reporte policial citado por CNN Brasil, el propietario del inmueble fue identificado como Renato Campos, un abogado de 51 años y funcionario público, quien relató a las autoridades que había contratado a la joven para “servicios sexuales” durante la madrugada del domingo.

Campos aseguró que ambos consumieron sustancias psicoactivas y que, en horas de la noche, la influencer perdió el conocimiento mientras veían televisión. El hombre dijo haber intentado reanimarla sin éxito antes de llamar a los servicios de emergencia, que confirmaron el fallecimiento alrededor de las 9:00 p. m.

El cuerpo fue encontrado solo con ropa interior, lo que generó aún más dudas sobre las circunstancias de su muerte.

Testigos y nuevas versiones del caso

El medio brasileño G1 reveló que una amiga del abogado habría estado en el lugar hacia las 4:00 a. m. del mismo día y declaró que vio a Bárbara sufrir una caída accidental, que, según su versión, podría haber causado la lesión en su rostro. Sin embargo, los investigadores aún no descartan otras hipótesis.

El 7.º Distrito Policial de São Paulo está a cargo de la investigación, mientras se esperan los resultados de los análisis toxicológicos y de autopsia que podrían determinar si la causa de la muerte está relacionada con el consumo de drogas o si existió algún tipo de agresión previa.

Una vida marcada por la transformación

Bárbara Jankavski alcanzó la fama en redes sociales bajo el nombre ‘Boneca Desumana’ (Muñeca inhumana). En plataformas como TikTok e Instagram sumaba más de 300.000 seguidores, donde compartía contenido sobre estética, moda y su proceso de transformación física para parecerse a una Barbie.

La influencer había reconocido en entrevistas que se sometió a más de 25 cirugías plásticas, entre ellas rinoplastias, liposucciones y aumento de senos.

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes exigen claridad en la investigación.

Mientras tanto, las autoridades mantienen todas las líneas abiertas, incluyendo la posibilidad de que la muerte haya sido violenta o accidental. Los resultados de las pruebas forenses, que se conocerán en los próximos días, serán clave para definir si el caso de la llamada ‘Barbie Humana’ se trató de una tragedia provocada por el consumo de sustancias o de un posible feminicidio.