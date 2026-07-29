¡Misterio en París! Investigan la repentina muerte del famoso DJ Kavinsky, creador de ‘Nightcall’

Resumen: Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida a los 50 años en su residencia en París. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte y analizan, entre otras hipótesis, un posible accidente cerebrovascular. El artista alcanzó reconocimiento mundial con ‘Nightcall’, canción incluida en la banda sonora de Drive, y se consolidó como una figura destacada del synthwave. Además, tuvo una presentación en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Phoenix y Angèle.

El productor y DJ francés Vincent Belorgey, conocido artísticamente como Kavinsky, fue encontrado sin vida en su residencia de París a los 50 años. La noticia fue reportada inicialmente por el diario francés Le Parisien y posteriormente recogida por otros medios.

El fallecimiento del artista deja una trayectoria estrechamente vinculada con la música electrónica, el cine y una estética inspirada en los años ochenta. Su mayor reconocimiento internacional llegó con ‘Nightcall’, canción que hizo parte de la banda sonora de la película ‘Drive’, dirigida por Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.

Investigan las circunstancias de su fallecimiento

Kavinsky fue encontrado muerto durante la noche del martes en su domicilio ubicado en el departamento de Sena-Saint-Denis, en las afueras de París.

Las causas de su muerte todavía no han sido establecidas. De acuerdo con fuentes citadas por Le Parisien, una de las hipótesis que se analiza es que pudo haber sufrido un accidente cerebrovascular, luego de que presentara dolores de cabeza persistentes durante los días anteriores.

La Fiscalía de París abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los primeros reportes señalan que los servicios de emergencia que acudieron al lugar no encontraron indicios sospechosos.

‘Nightcall’ marcó su salto internacional

Kavinsky alcanzó reconocimiento mundial gracias a ‘Nightcall’, producción lanzada en 2010 que posteriormente fue incluida en la película ‘Drive’, estrenada en 2011.

La aparición de la canción en la cinta permitió que su propuesta llegara a una audiencia internacional y se convirtiera en una de las piezas más reconocibles de la música electrónica asociada al cine de la última década.

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El tema también tuvo una nueva exposición durante los Juegos Olímpicos de París 2024. En la ceremonia de clausura, Kavinsky interpretó una nueva versión junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

El personaje detrás de Kavinsky

La propuesta de Belorgey no se limitó a la música. El artista creó un personaje ficticio que acompañó buena parte de su carrera y que tenía una apariencia de zombi, con piel azul y ojos rojos.

Dentro de la historia construida alrededor de esta identidad, el personaje había sufrido un accidente con un Ferrari Testarossa en 1986 y posteriormente regresaba de entre los muertos para dedicarse a la música.

Este universo sirvió como base para una propuesta visual que incorporaba automóviles, videojuegos clásicos y referencias cinematográficas, elementos que terminaron formando parte de la identidad de Kavinsky.

Sus inicios en la música

Antes de dedicarse a la producción musical, Vincent Belorgey tuvo una etapa vinculada con la actuación. Su transición hacia la música comenzó en 2005, cuando recibió de su amigo Quentin Dupieux un computador que este ya no utilizaba.

A partir de ese momento comenzó a desarrollar el proyecto que posteriormente se conocería como Kavinsky. Su sonido tomó elementos de la electrónica de los años ochenta, el house francés y las estéticas asociadas a los videojuegos de esa época.

Con el paso de los años, esa combinación de música e identidad visual lo convirtió en uno de los artistas asociados al desarrollo y popularización del synthwave.

Una carrera ligada al sonido retro

La propuesta musical de Kavinsky se caracterizó por recuperar sonidos de décadas anteriores y combinarlos con una producción electrónica contemporánea.

Su obra estuvo acompañada por una estética retrofuturista que permitió diferenciarlo dentro de la escena electrónica y establecer una conexión particular entre música, cultura audiovisual y nostalgia por los años ochenta.

Su participación en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue uno de los últimos grandes escenarios internacionales en los que presentó su música.

El fallecimiento de Vincent Belorgey pone fin a una carrera que logró llevar el synthwave a públicos mucho más amplios y consolidó a Kavinsky como una figura reconocible de la electrónica francesa.

Mientras las autoridades francesas determinan las circunstancias exactas de su muerte, su trayectoria queda marcada especialmente por ‘Nightcall’ y por una propuesta artística que combinó música, cine y una identidad visual propia.