¡Escándalo en Hollywood! Cuatro mujeres acusan a Jared Leto de presuntos delitos sexuales

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Resumen: Jared Leto fue señalado por cuatro mujeres en el documental de la BBC por presuntas conductas sexuales inapropiadas que habrían ocurrido cuando eran adolescentes. La investigación también recoge otros testimonios y antecedentes de señalamientos similares, mientras el actor negó categóricamente las acusaciones y afirmó que son falsas.

El actor y músico estadounidense Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones por presuntas conductas sexuales inapropiadas que, según testimonios recopilados por la BBC, habrían ocurrido cuando algunas de las denunciantes eran adolescentes.

Los señalamientos hacen parte del documental Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, una producción de la cadena británica que reúne los relatos de varias mujeres y examina episodios que se remontan a diferentes momentos de la carrera pública del artista.

De acuerdo con la investigación, cuatro mujeres describieron situaciones de carácter sexual que, según sus versiones, ocurrieron cuando tenían entre 16 y 19 años. Los hechos denunciados se ubican entre 2002 y 2016, periodo en el que Leto tenía entre 30 y 40 años.

Cuatro mujeres relataron presuntos episodios

Las participantes describieron distintas experiencias que, de acuerdo con sus testimonios, involucraron comportamientos que consideran inapropiados o que podrían constituir conductas delictivas.

Los relatos corresponden a situaciones ocurridas en diferentes circunstancias y lugares. La producción también incorpora las declaraciones de otras personas que afirmaron haber tenido conocimiento de comportamientos que consideraron inapropiados durante la adolescencia de algunas de las participantes.

Como parte de su investigación, la BBC señaló que contrastó parte de la información proporcionada por las mujeres mediante fotografías, mensajes y declaraciones de familiares, amigos y otras personas cercanas a ellas.

Jared Leto negó las acusaciones

Tras la publicación de la investigación, Leto rechazó de manera categórica los señalamientos y negó haber cometido agresiones sexuales.

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En una declaración compartida con Billboard, el actor afirmó:

“Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

La BBC indicó que intentó obtener la versión del artista antes de publicar su investigación. Posteriormente, su respuesta fue difundida públicamente a través de Billboard.

Los nuevos señalamientos se suman a otros reportes

Las acusaciones divulgadas por la BBC se conocen después de otros señalamientos publicados en 2025 por Air Mail. En ese caso, otras mujeres acusaron al artista de presuntos comportamientos sexuales inapropiados.

Los representantes de Leto rechazaron entonces las afirmaciones incluidas en ese reportaje y las calificaron como falsas. Se trata de un grupo diferente de denunciantes al que participa en el documental de la BBC.

La trayectoria de Jared Leto

Jared Leto, de 54 años, ha desarrollado una carrera tanto en la actuación como en la música. Es integrante de Thirty Seconds to Mars, agrupación que formó junto a su hermano Shannon Leto y que mantiene una trayectoria internacional desde finales de la década de 1990.

En el cine, uno de sus principales reconocimientos llegó con el Óscar a mejor actor de reparto por su actuación en Dallas Buyers Club.

La publicación del documental de la BBC vuelve a poner al artista en el centro de la atención pública debido a los testimonios incluidos en la investigación.

Hasta ahora, las acusaciones corresponden a relatos presentados dentro de una investigación periodística y no deben ser tratados como hechos judicialmente comprobados. Leto, por su parte, niega de manera categórica los señalamientos y sostiene que las acusaciones son falsas.