Resumen: Medellín completó cuatro días sin alcanzar las metas de ahorro de agua establecidas por EPM. Solo el sistema Piedras Blancas registró una reducción, mientras La Fe no presentó cambios y Riogrande aumentó su consumo. Ante este panorama, EPM entregará un nuevo balance y las autoridades evalúan posibles medidas para garantizar el abastecimiento, incluido un eventual racionamiento.

Cuarto día sin alcanzar la meta de ahorro de agua en Medellín: EPM prepara balance ante posible racionamiento

Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá continúan bajo seguimiento por el comportamiento del consumo de agua, en medio de las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño.

El reporte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) correspondiente al sábado 5 de septiembre mostró que ninguno de los tres sistemas de abastecimiento cumplió completamente con las metas fijadas para reducir el consumo.

Piedras Blancas fue el único que presentó una disminución. En las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, abastecidas por este sistema, el consumo bajó 18 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros.

En las zonas atendidas por La Fe, que comprenden sectores del centro y sur de Medellín y los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado, no se registró reducción frente al objetivo de 70 litros.

Riogrande, por su parte, abastece sectores del occidente y noroccidente de Medellín, además de Bello, Copacabana y Girardota. En este sistema el consumo aumentó en un litro diario por usuario.

EPM entregará el último balance

La empresa tiene previsto presentar este lunes un nuevo reporte sobre el comportamiento del consumo. Los resultados hacen parte del seguimiento que se realiza ante la disminución de las lluvias y la situación de las fuentes de abastecimiento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha advertido que, si no se aplican medidas de restricción en menos de ocho días, el embalse de Piedras Blancas podría quedarse sin agua. También ha señalado la intensidad del actual fenómeno de El Niño y la necesidad de que los ciudadanos reduzcan el consumo.

La posibilidad de racionamiento ya había sido planteada por las autoridades. El esquema inicialmente contemplado incluía suspensiones del servicio día por medio para cerca de 300.000 habitantes de sectores del nororiente y el centro de Medellín.

Por ahora, las autoridades continúan evaluando las condiciones de abastecimiento y las cifras de consumo antes de definir las medidas que se adoptarían.

Aguas subterráneas para labores que no requieren agua potable

La Alcaldía también anunció una estrategia para disminuir el uso de agua potable en actividades como el mantenimiento de jardines y zonas verdes públicas.

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La propuesta consiste en utilizar aguas subterráneas obtenidas mediante perforaciones, principalmente durante la noche, con el objetivo de reducir la demanda sobre las fuentes de agua potable.

«Se hará especialmente en horas de la noche para cuidar las zonas verdes de la ciudad, pero no lo haremos con riego de agua potable. Se hará con agua a través de perforaciones subterráneas, que tenemos la capacidad de hacerlo», indicó.

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Esta alternativa también podría emplearse para atender incendios forestales. Según la información entregada por la administración, durante agosto se registraron al menos 40 de estas emergencias en Medellín.

También vigilarán el desperdicio

Otro de los puntos señalados por la Alcaldía es el uso excesivo de agua en actividades como el lavado de vehículos. Gutiérrez pidió colaboración de la ciudadanía para identificar situaciones en las que se esté desperdiciando el recurso.

«A veces vemos unas zonas de la ciudad donde unas mangueras, pero además no cualquier manguera, unas mangueras con un diámetro inmenso, botando agua todo el día, que además son ilegales, hay que controlarla, y le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a controlar esto. Esto era un control de todo. No es justo que unas familias ahorren y que otros estén botando el agua», explicó.

¿Cómo calcula EPM el ahorro?

Para establecer el comportamiento del consumo, EPM compara los metros cúbicos de agua potable que salen de los tanques de almacenamiento de cada circuito con los registrados el mismo día de la semana anterior. Luego, esa cantidad se relaciona con el número de usuarios abastecidos para obtener un promedio.

El próximo balance permitirá conocer si las cifras registradas durante los últimos días muestran una reducción suficiente o si será necesario avanzar en otras medidas frente al abastecimiento.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el llamado a hacer un uso responsable del agua y evitar consumos que puedan ser aplazados o realizados con fuentes diferentes al agua potable.