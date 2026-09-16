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    Misterio en el cerro Tatamá: rescatistas llegan a la avioneta accidentada, pero no hallan a sus ocupantes

    Las autoridades han ampliado el perímetro de rastreo. Las labores se ven dificultadas por las complejas condiciones topográficas y climáticas

    Publicado por: SoloDuque

    hallan restos avioneta1
    Foto: @FuerzaAereaCol
    Misterio en el cerro Tatamá: rescatistas llegan a la avioneta accidentada, pero no hallan a sus ocupantes

    Resumen: Las labores de búsqueda y rescate en el cerro de Tatamá tomaron un giro inesperado en las últimas horas. Aunque los equipos de socorro lograron llegar a la zona donde se estrelló la avioneta tipo Cessna, las autoridades confirmaron que no se ha encontrado rastro de los cinco ocupantes.

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    Minuto30.com .- A pesar del despliegue operativo liderado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y los organismos de socorro, el panorama en la espesa selva entre los departamentos de Chocó y Risaralda sigue siendo incierto. Las cuadrillas de rescate alcanzaron el fuselaje de la aeronave accidentada, pero, sorpresivamente, no ubicaron al piloto ni a las cuatro profesionales de la salud que viajaban a bordo.

    Incertidumbre en la zona de impacto

    Esta nueva actualización prolonga la angustia de las familias de Mehmet Cankaya (piloto), Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Inicialmente, las condiciones del impacto hacían presagiar un desenlace fatal sin sobrevivientes; sin embargo, la ausencia de los cuerpos en la cabina y en los alrededores inmediatos del siniestro ha obligado a replantear la estrategia de búsqueda.

    Operativos en curso

    Ante este escenario, las autoridades han ampliado el perímetro de rastreo. Las labores se ven dificultadas por las complejas condiciones topográficas y climáticas del Parque Nacional Natural Tatamá, una zona montañosa ubicada a unos 9.000 pies de altura y caracterizada por su densa vegetación.

    Los rescatistas continúan peinando el área con la esperanza de encontrar pistas que indiquen si los ocupantes lograron abandonar la aeronave por sus propios medios tras el impacto o si las condiciones del terreno dispersaron los restos.

    Lea también: El precedente del Guaviare: la esperanza de hallar con vida a los ocupantes de la avioneta en Chocó

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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