Misterio en el cerro Tatamá: rescatistas llegan a la avioneta accidentada, pero no hallan a sus ocupantes

Minuto30.com .- A pesar del despliegue operativo liderado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y los organismos de socorro, el panorama en la espesa selva entre los departamentos de Chocó y Risaralda sigue siendo incierto. Las cuadrillas de rescate alcanzaron el fuselaje de la aeronave accidentada, pero, sorpresivamente, no ubicaron al piloto ni a las cuatro profesionales de la salud que viajaban a bordo.

Incertidumbre en la zona de impacto

Esta nueva actualización prolonga la angustia de las familias de Mehmet Cankaya (piloto), Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Inicialmente, las condiciones del impacto hacían presagiar un desenlace fatal sin sobrevivientes; sin embargo, la ausencia de los cuerpos en la cabina y en los alrededores inmediatos del siniestro ha obligado a replantear la estrategia de búsqueda.

Operativos en curso

Ante este escenario, las autoridades han ampliado el perímetro de rastreo. Las labores se ven dificultadas por las complejas condiciones topográficas y climáticas del Parque Nacional Natural Tatamá, una zona montañosa ubicada a unos 9.000 pies de altura y caracterizada por su densa vegetación.

Los rescatistas continúan peinando el área con la esperanza de encontrar pistas que indiquen si los ocupantes lograron abandonar la aeronave por sus propios medios tras el impacto o si las condiciones del terreno dispersaron los restos.