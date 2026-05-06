Misterio en Briceño: periodista desaparecido habría sido asesinado en zona de conflicto

Resumen: Las autoridades investigan la presunta muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia, luego de que fuera reportado como desaparecido mientras realizaba reportería sobre el conflicto armado en la región. Hasta el momento, el cuerpo no ha podido ser recuperado por las condiciones de seguridad en el sector.

Las autoridades avanzan en la verificación de información relacionada con la presunta muerte del periodista Mateo Pérez Rueda en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. El comunicador, vinculado al medio digital El Confidente de Yarumal, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de mayo.

De manera preliminar, se conoció que un cuerpo hallado en esta zona correspondería al joven periodista. Sin embargo, hasta la tarde de este miércoles no había sido posible realizar el levantamiento técnico debido a las dificultades de seguridad y orden público que persisten en el sector.

Según la información conocida hasta ahora, Pérez Rueda habría ingresado al territorio con el propósito de realizar reportería sobre recientes confrontaciones armadas registradas en esta zona del norte antioqueño. El joven también era estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

#AlertaFLIP | Según información preliminar, Mateo Pérez Rueda, periodista y director de la Revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), habría sido asesinado en la Vereda Palmichal, en Briceño. pic.twitter.com/cOUB3xCVEZ — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) May 6, 2026

La zona donde habría ocurrido el hecho

La vereda Palmichal ha sido escenario reciente de enfrentamientos armados. Reportes de seguridad indican que en ese mismo sector también habría muerto recientemente un hombre conocido con el alias de “El Turco”, señalado de pertenecer a una estructura ilegal bajo el mando de alias “Primo Gay”.

Información conocida por Caracol Radio señala que el periodista habría llegado el martes al corregimiento de Travesías en motocicleta y posteriormente se habría dirigido hacia la vereda Palmichal. Según versiones recopiladas por ese medio, durante el trayecto presuntamente habría sido interceptado por integrantes de un grupo armado ilegal que opera en la zona.

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Ese mismo reporte indica que la motocicleta en la que se movilizaba permanece en el corregimiento. Además, versiones preliminares apuntan a que el comunicador habría sido retenido antes de que se perdiera su rastro.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme las circunstancias de la muerte ni las posibles causas del hecho, por lo que las autoridades deberán establecer qué ocurrió realmente en esta zona rural de Briceño.

Piden agilizar la recuperación del cuerpo

La senadora Isabel Zuleta pidió públicamente a la Personería Municipal de Briceño acompañar de manera urgente la recuperación del cuerpo y garantizar las diligencias judiciales en la zona.

A través de redes sociales, la congresista aseguró que “no puede haber excusas frente a la dignidad de las víctimas ni frente al acceso a la justicia”, luego de denunciar que el cuerpo permanecería en la vereda desde el martes sin que hubiera sido posible su recuperación por las condiciones de seguridad.

Por el momento, se espera que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones para esclarecer si lo ocurrido tendría alguna relación con el trabajo periodístico que realizaba el joven comunicador en el norte del departamento.