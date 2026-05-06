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    ¡Lo encontraron en El Silencio! Gobernador confirmó la muerte del estudiante de la UdeA, Gabriel Arenas

    La gobernación asignó una recompensa de 50 millones, por info que lleve a esclarecer esta muerte

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Lo encontraron en El Silencio! Gobernador confirmó la muerte del estudiante de la UdeA, Gabriel Arenas

    Resumen: El asesinato del joven estudiante ha generado una ola de indignación institucional. El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de sus canales oficiales lamentando profundamente el crimen y enviando un mensaje de consuelo a los familiares.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La esperanza de encontrar con vida a Gabriel Arenas Herazo se apagó en las últimas horas. Luego de más de cuatro días de intensa búsqueda que mantuvo en vilo a toda la región, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en el sector conocido como El Silencio, jurisdicción del municipio de Caucasia.

    Gabriel, de apenas 20 años de edad, era un joven dedicado a sus estudios y cursaba la carrera de Ingeniería en la Universidad de Antioquia (UdeA).

    Millonaria recompensa y contundente rechazo de la Gobernación

    El asesinato del joven estudiante ha generado una ola de indignación institucional. El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de sus canales oficiales lamentando profundamente el crimen y enviando un mensaje de consuelo a los familiares.

    Para acelerar el esclarecimiento del homicidio, el mandatario departamental anunció medidas urgentes:

    Recompensa de $50 millones: La Gobernación de Antioquia dispuso de esta millonaria suma para quien brinde información veraz que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

    El factor ‘Clan del Golfo’: El Gobernador hizo un llamado directo a los organismos de justicia para que entreguen resultados rápidos, recordando el complejo panorama de orden público de la zona, en la cual tiene fuerte injerencia criminal el Clan del Golfo.

    Una comunidad sumida en el dolor

    El trágico desenlace de este caso concluye de la forma más dolorosa para sus familiares, amigos y compañeros de estudio. La noticia ha causado una profunda conmoción en la población de Caucasia, que durante los últimos días se había mantenido unida en jornadas de apoyo, marchas y cadenas de oración esperando el pronto regreso del joven.

    Por ahora, las autoridades judiciales se encuentran adelantando las inspecciones técnicas y las investigaciones de rigor para determinar las causas exactas y las circunstancias en las que se produjo su muerte. Se espera que en las próximas horas la Policía o la Fiscalía emitan un parte oficial con mayores detalles sobre este hecho que hoy enluta a la comunidad universitaria y al departamento de Antioquia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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