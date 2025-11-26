Miss Universo 2025, Fátima Bosch, denuncia amenazas y mensajes violentos tras su coronación

Resumen: Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ha denunciado amenazas de muerte y mensajes violentos en redes sociales tras su coronación. La mexicana compartió capturas de los ataques, que incluyen insultos y acusaciones de fraude, y señaló el impacto de la violencia digital en la estabilidad emocional de quienes la reciben.

Fátima Bosch, representante de México y coronada Miss Universo 2025 en Tailandia el pasado 20 de noviembre, ha informado que ha recibido múltiples mensajes de amenazas y comentarios violentos a través de redes sociales desde su victoria. Según la propia Bosch, los mensajes incluyen insultos, acusaciones de fraude y amenazas dirigidas tanto a ella como a su familia.

En su cuenta de Instagram, la Miss Universo 2025 compartió capturas de algunos de estos mensajes, que van desde cuestionamientos sobre la legitimidad de su coronación hasta amenazas explícitas. En su publicación, Bosch afirmó que estas agresiones pueden afectar la estabilidad emocional de quienes las reciben.

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Aunque estos ataques duelen, no me definen”, escribió la mexicana, quien también cuestionó el origen de este tipo de mensajes: “¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”.

Fátima Bosch subió capturas de algunos de los mensajes que ha estado recibiendo. Eso no es normal, gente. Te puede caer muy mal alguien, pero hacer este tipo de amenazas ya es una señal de enfermedad mental. #MissUniverse #FatimaBosch pic.twitter.com/5dfSVvheST — ༊ (@_i_t_z) November 25, 2025

La polémica en torno a la coronación también ha incluido denuncias de supuesto fraude en la elección de la ganadora, versiones que la organización de Miss Universo ha desmentido. Hasta el momento, no se ha confirmado si Bosch ha presentado denuncias formales ante las autoridades por las amenazas recibidas.

Bosch señaló que, pese a los mensajes que ha recibido, continuará utilizando su plataforma para visibilizar la violencia digital y enviar un mensaje a quienes enfrentan agresiones similares: “Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”.