Resumen: La publicación del lujoso piano de más de $50 millones que Jessi Uribe y Paola Jara compraron para su hija recién nacida generó un fuerte debate en redes. Mientras algunos seguidores destacaron que se trata de un gesto natural en la vida de dos artistas consolidados, otros criticaron la pertinencia de una inversión tan alta para una bebé. La pareja, por ahora, no se ha pronunciado frente a la polémica.

¡Un ‘lujito’ de más de $50 millones! Jessi Uribe y Paola Jara encendieron las redes con un exclusivo regalo para su hija recién nacida

La llegada de Emilia, la primera hija de Paola Jara y Jessi Uribe, ha marcado una nueva etapa para los artistas, que han optado por un estilo de vida más reservado desde el nacimiento de la bebé. No obstante, una reciente revelación en redes sociales volvió a poner a la pareja en el centro de la conversación pública: la compra de un piano de cola blanco cuyo valor supera los 60 millones de pesos.

La imagen del instrumento, compartida por Uribe, abrió rápidamente un debate entre seguidores y usuarios de redes sociales. El piano, un modelo Yamaha de alta gama, fue instalado en su hogar como parte de las adecuaciones que la pareja viene realizando para recibir a la pequeña.

Portales especializados indican que un instrumento de características similares puede costar más de 52 millones de pesos en su versión negra, e incluso alcanzar los 18.000 dólares (alrededor de 70 millones de pesos) dependiendo del distribuidor y las especificaciones.

Para un sector del público, el gesto es visto como una inversión natural en la vida de dos artistas consolidados que desean que su hija crezca inmersa en el ambiente musical que ha definido sus carreras. Otros, en cambio, cuestionan la pertinencia de destinar una suma tan elevada para un objeto que, por ahora, cumple más un propósito estético y simbólico que funcional, teniendo en cuenta que la bebé tiene menos de un mes de vida.

A pesar de las reacciones divididas, la pareja ha dejado ver su entusiasmo por incorporar el instrumento a su rutina familiar. Jessi Uribe expresó su intención de utilizar el piano para motivar a su hija a explorar el ámbito musical.

Además del lujoso piano, los artistas han mostrado parte de las adecuaciones realizadas en su hogar para garantizar un espacio cómodo y seguro para Emilia. Aunque su presencia en redes sociales ha disminuido, ambos han compartido detalles de su nueva dinámica como padres primerizos, enfocándose en la intimidad y el bienestar de la bebé.

Aunque la polémica continúa en redes, la pareja no se ha referido públicamente a las críticas ni a las reacciones que desató la compra.