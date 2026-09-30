Resumen: Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, demandó a la Organización Miss Universo y a dos empresas relacionadas por el accidente que sufrió durante el certamen en Tailandia. La caída le provocó una hemorragia intracraneal y lesiones en el rostro y la espalda. La demanda fue presentada en Delaware e incluye cinco reclamaciones relacionadas con las condiciones de seguridad del escenario.

¡Miss Jamaica se fue con toda! Demanda a Miss Universo por el grave accidente que sufrió en Tailandia

Casi un año después del accidente que sufrió durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en el certamen, llevó el caso ante la justicia de Estados Unidos. La modelo presentó una demanda contra la Organización Miss Universo, además de JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA, por las condiciones en las que, según su versión, ocurrió la caída que le provocó graves lesiones.

La acción judicial fue presentada el 21 de septiembre de 2026 ante el Tribunal Superior de Delaware y reúne cinco reclamaciones relacionadas con el accidente ocurrido el 19 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia.

Las cinco reclamaciones de la demanda

El documento presentado por Henry incluye acusaciones de negligencia, responsabilidad por las condiciones del lugar, contratación negligente, retención y supervisión negligentes, además de reclamaciones relacionadas con la imposición negligente e intencional de daño emocional.

En otras palabras, la demanda cuestiona tanto las condiciones físicas del escenario como las medidas de prevención y supervisión relacionadas con el desarrollo del evento. Estas son reclamaciones dentro de un proceso civil y serán los tribunales los que determinen si existe responsabilidad de las partes demandadas.

Una caída durante la competencia preliminar

El accidente ocurrió durante la presentación preliminar de la competencia de traje de gala. Según la versión presentada por Henry en la demanda, mientras realizaba el recorrido cayó cerca de 1,5 metros por una abertura que no estaba señalizada, en cuyo interior había equipos de iluminación.

🇯🇲👑 | Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

La concursante ha sostenido que estaba siguiendo las indicaciones establecidas para la presentación. En declaraciones recogidas por Good Morning America, explicó: “Me detuve cuando me dijeron que lo hiciera, miré a las cámaras y, cuando me indicaron que siguiera, giré a la izquierda, tal y como me habían indicado”.

Tras la caída, Henry tuvo que ser trasladada a un centro médico. Las referencias sobre el caso señalan que sufrió una hemorragia intracraneal, además de lesiones en el rostro y la espalda, que dieron paso a un prolongado proceso de recuperación.

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Henry cuestiona las condiciones del escenario

La exconcursante sostiene que el accidente podía haberse evitado con mayores medidas de seguridad en el lugar donde se desarrollaba la competencia. En ese sentido, afirmó: “Se deberían haber tomado y se podrían haber tomado las medidas adecuadas”.

Su demanda busca establecer si existieron fallas que pudieron contribuir al accidente y determinar las responsabilidades que correspondan dentro del proceso judicial. Los señalamientos contenidos en la demanda representan la versión de Henry y no constituyen por sí mismos una conclusión judicial.

Un proceso que llega meses después del accidente

La decisión de acudir a los tribunales se produjo después de varios meses de recuperación tras el incidente ocurrido en Tailandia. La información publicada por LOS40 Colombia y Semana señala que Henry llevó el caso ante el Tribunal Superior de Delaware contra la organización y las dos compañías relacionadas mencionadas en la demanda.

El accidente había ocurrido durante la edición 2025 del concurso, cuando Henry participaba en una de las competencias preliminares. Desde entonces, su proceso de recuperación se convirtió en una parte importante de la historia que ahora continúa en el ámbito judicial.

Miss Universo, en medio de otros movimientos

La demanda se conoce además en un momento en el que la organización Miss Universo atraviesa otros asuntos relacionados con su estructura empresarial. Según la información de las referencias, existen diferencias entre Legacy Holding, vinculada a Raúl Rocha Cantú, y JKN Global Group, de Jakkaphong Jakrajutatip.

A esto se suma la preparación de la siguiente edición del concurso, cuya celebración está programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico. La organización también ha anunciado cambios en la participación de algunos países del Sudeste Asiático, mientras continúa el proceso de selección de las candidatas que competirán en la nueva edición.

Por ahora, el caso de Gabrielle Henry seguirá su curso ante la justicia de Delaware, donde deberán analizarse las reclamaciones presentadas por la exrepresentante de Jamaica y establecerse las responsabilidades que correspondan frente al accidente que sufrió durante Miss Universo 2025.