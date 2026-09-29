¡Después de casi 20 años! Monsieur Periné anuncia su separación: “Necesitamos este espacio”

Resumen: Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de trayectoria. Catalina García y Santiago Prieto explicaron que necesitan tomar caminos individuales y que, por ahora, no saben cuánto durará esta pausa, aunque no descartan reencontrarse en el futuro. La agrupación, reconocida por su mezcla de jazz, swing, pop y ritmos latinoamericanos, aún tiene conciertos programados en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico, entre ellos una presentación en Bogotá el 24 de octubre.

Monsieur Periné atraviesa una nueva etapa después de que Catalina García y Santiago Prieto, integrantes y fundadores de la agrupación bogotana, anunciaran este martes 29 de septiembre que tomarán caminos individuales tras cerca de dos décadas de trabajo conjunto.

La decisión fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del grupo. Allí explicaron que necesitan un espacio personal, aunque no establecieron cuánto tiempo permanecerán separados ni descartaron la posibilidad de reencontrarse más adelante.

“Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”.

Una decisión que tomó tiempo

García y Prieto explicaron que llegar a esta determinación les tomó tiempo y que también tuvieron que encontrar la manera de comunicársela a quienes han acompañado a Monsieur Periné desde sus primeros años.

“Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando durante estos casi 20 años. Quizás sea la decisión más difícil que hemos tenido que tomar. Y todavía estamos intentando procesarla. Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo”.

Los músicos no atribuyeron la separación a un conflicto específico. En cambio, insistieron en que necesitan desarrollar sus procesos de manera individual y dejaron abierta la posibilidad de volver a encontrarse en otro momento.

“Necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”.

También reconocieron el acompañamiento de su equipo durante este proceso.

“Ha sido nuestro equipo el que, con muchísimo amor, paciencia y un esfuerzo inmenso por comprender lo que estamos sintiendo, nos ha ayudado a dar este salto al vacío”.

Junto con el anuncio, la agrupación publicó una nueva entrega de su serie ‘Instrucción para ser feliz’. La número 20 está firmada por “Cata y Santi” y contiene la frase: “El tiempo y la distancia son los mejores consejeros”.

De Bogotá a los escenarios internacionales

Monsieur Periné nació en Bogotá en 2007 y construyó una propuesta que combinó jazz, swing y pop con ritmos latinoamericanos y caribeños. Sus integrantes definieron esta identidad musical como “suin a la colombiana”.

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En 2012 publicaron ‘Hecho a Mano’, álbum que incluyó canciones como ‘La Muerte’ y ‘Suin Romanticón’. Tres años después llegó ‘Caja de Música’, producción que les permitió obtener el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo en 2015.

Con el paso de los años, la agrupación llevó su propuesta a escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa. También hizo parte de festivales como Lollapalooza, Vive Latino, Estéreo Picnic y Monterey Jazz Festival, además de participar en el formato Tiny Desk Concert de NPR.

Su discografía continuó con trabajos como ‘Encanto Tropical’, ‘Mundo Paralelo’ y ‘Bolero Apocalíptico’. En 2026, la banda avanzaba en la etapa de ‘Instrucciones Para Ser Feliz’ y sumó lanzamientos como ‘Azúcar’, ‘El Avión’ y ‘Las Medusas No Tienen Corazón’.

Estos son sus últimos conciertos

Pese al anuncio, Monsieur Periné todavía tiene varias presentaciones programadas en distintos países. La agenda contempla un concierto este 29 de septiembre en Nueva Orleans, seguido por fechas en Orlando, el 1 de octubre, y Miami, el 2 de octubre. Posteriormente, la agrupación llegará a Ciudad de México el 10 de octubre.

En Colombia, uno de los encuentros finales será el 24 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. La programación continúa con una presentación en Caracas, Venezuela, el 7 de noviembre, y otra en Puerto Rico, el 29 de noviembre.

Estas serán las fechas que permitirán a los seguidores acompañar a Catalina García y Santiago Prieto antes de iniciar esta nueva etapa por separado.

Por ahora, los músicos no han establecido cuánto durará la separación ni han anunciado proyectos individuales derivados de esta decisión. Su mensaje, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro.

Al finalizar el comunicado, ambos agradecieron a quienes han hecho parte de la historia de Monsieur Periné:

“Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta historia”.