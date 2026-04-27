¡Ni las ambulancias se salvan! Roban misión médica en la vía Panamericana

Resumen: Roban ambulancia en la vía Panamericana y afectan misión médica en medio de la crisis de seguridad entre Nariño y Cauca.

La misión médica volvió a quedar en medio de la violencia en el suroccidente del país, luego de que una ambulancia fuera interceptada por hombres armados en la vía Panamericana, en un tramo entre Nariño y Cauca.

El hecho se registró en la madrugada del pasado 26 de abril y ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en este corredor vial.

De acuerdo con información entregada por autoridades del sector salud, el vehículo fue detenido por sujetos armados que obligaron al personal a permanecer dentro de la cabina mientras sustraían los equipos médicos.

La ambulancia se dirigía hacia Cali con el objetivo de trasladar a un menor que requería atención especializada tras haber resultado herido en hechos violentos recientes.

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Aunque la misión médica no dejó personas lesionadas en este episodio, el robo de los equipos afecta la capacidad de respuesta en emergencias, en una zona que ya enfrenta una compleja situación de orden público. Tras el asalto, el vehículo pudo continuar su recorrido y el paciente logró llegar a un centro asistencial donde recibe tratamiento.

Mientras avanzan las investigaciones, crece la preocupación por la seguridad de quienes transitan por esta vía estratégica, clave para la conexión entre el sur y el resto del país.

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