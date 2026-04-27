Resumen: En el centro de Bogotá, un hombre fue capturado tras ser detectado por cámaras del C4 por presunto expendio de drogas. Luego de un seguimiento en tiempo real y la rápida reacción de la Policía en la localidad de Los Mártires, fue interceptado y al verificar sus antecedentes se confirmó que tenía una orden de captura vigente por homicidio. Fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Capturan a hombre en el centro de Bogotá por alerta de drogas: tenía orden de captura por homicidio

El sistema de videovigilancia de Bogotá permitió la captura de un hombre que era requerido por la justicia por el delito de homicidio, en un operativo desarrollado en la localidad de Los Mártires, en pleno centro de la capital.

El procedimiento se originó a partir de una alerta detectada por un operador del C4, quien, mientras realizaba labores de monitoreo, identificó comportamientos que levantaron sospechas sobre una posible actividad relacionada con el expendio de estupefacientes. Desde ese momento, se inició un seguimiento en tiempo real mediante las cámaras instaladas en el sector.

Monitoreo y reacción en terreno

Con base en la información recopilada desde el centro de control, el operador suministró a las unidades de la Policía características físicas y de ubicación del individuo, lo que permitió coordinar una respuesta inmediata en la zona.

Las patrullas desplegadas en el sector comenzaron la búsqueda entre transeúntes y comerciantes del área hasta lograr ubicar al señalado. Una vez interceptado, los uniformados procedieron a verificar su identidad y consultar sus antecedentes judiciales.

Fue en ese momento cuando se confirmó que el hombre tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio, lo que derivó en su detención inmediata. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Tecnología al servicio de la seguridad

Desde la administración distrital destacaron el papel que cumplen las herramientas tecnológicas en el fortalecimiento de la seguridad urbana, especialmente en zonas de alta circulación como el centro de la ciudad.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, se refirió al resultado del operativo y resaltó la articulación entre el monitoreo en tiempo real y la capacidad de respuesta de los uniformados:

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“Este resultado demuestra cómo el monitoreo en tiempo real y la rápida acción de nuestros uniformados permiten sacar de las calles a personas que representan un riesgo para la ciudadanía. Seguimos fortaleciendo estas capacidades para que Bogotá sea cada vez más segura”.

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En pleno centro de Bogotá, una alerta por posible microtráfico activó un seguimiento en tiempo real a través del sistema de videovigilancia, que terminó con la captura de un señalado homicida. Un operador del C4 guió a los uniformados de la Policía en Los Mártires, quienes… pic.twitter.com/zu3u81gxqI — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 26, 2026

Actualmente, el sistema de cámaras en este sector cuenta con cerca de 197 dispositivos activos, los cuales permiten vigilar de manera constante distintos puntos estratégicos y reaccionar ante situaciones que puedan afectar la seguridad.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito, recordando que la información oportuna puede ser determinante para activar este tipo de operativos.

En ese sentido, invitaron a la comunidad a reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123, con el fin de facilitar la intervención de las autoridades y fortalecer las acciones contra estructuras delincuenciales en la ciudad.

Con este resultado, se mantiene la estrategia de vigilancia y control en sectores priorizados de Bogotá, enfocada en identificar personas requeridas por la justicia y reducir los delitos de alto impacto.