Petro envía misión de emergencia a Ecuador para negociar crisis arancelaria y energética

Resumen: Colombia busca en Quito frenar la guerra comercial con Ecuador. Misión liderada por canciller Villavicencio negocia aranceles y suministro de energía.

En un intento desesperado por detener la escalada de tensiones que ha puesto en jaque la economía fronteriza, una delegación de alto nivel del Gobierno colombiano aterrizó este 6 de febrero en Quito.

La misión, enviada por instrucción directa del presidente Gustavo Petro, busca alcanzar entendimientos urgentes con la administración de Daniel Noboa, luego de que ambos países se trenzaran en una “guerra de aranceles” que ya afecta el flujo de energía, petróleo y mercancías.

La canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideran este equipo que llega con la difícil tarea de destrabar el conflicto bilateral.

La crisis alcanzó su punto máximo el pasado 1 de febrero, cuando Ecuador impuso un gravamen del 30% a los productos colombianos, alegando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Lea también: ¡Esta noche, tienen que ganar! El DIM anunció los convocados para recibir al Inter en el Atanasio

Colombia respondió con medidas espejo y la suspensión de la venta de energía eléctrica, un golpe sensible para el sistema energético ecuatoriano que depende en un 10% del suministro nacional. Por ello, la delegación busca ahora pactar entendimientos que permitan reactivar los intercambios comerciales y energéticos, evitando que el costo de vida en la frontera siga aumentando por cuenta de los impuestos mutuos.

Además del frente económico, la seguridad es la piedra angular del encuentro. Los ministros colombianos, acompañados por directivos de Ecopetrol y de las carteras de Minas y Justicia, llevan una oferta de cooperación reforzada para el control de la delincuencia organizada transnacional en los 586 kilómetros de frontera común.

La Cancillería colombiana manifestó que el grupo llega a Ecuador con “total disposición al diálogo” para revertir las medidas unilaterales.

Se espera que al final de la jornada se emita un comunicado conjunto con los primeros pasos para normalizar la relación estratégica entre Bogotá y Quito.

Comunicado de Prensa: Delegación de alto nivel del Gobierno Nacional viaja a Quito https://t.co/U10xIW1fPy pic.twitter.com/DmsJOIPuTO — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 6, 2026

Más noticias de Colombia