¡Esta noche, tienen que ganar! El DIM anunció los convocados para recibir al Inter en el Atanasio

Resumen: Bajo la presión de revertir un flojo inicio de temporada, donde solo suma 2 puntos en 4 partidos, el técnico Alejandro Restrepo definió la lista de convocados del Independiente Medellín para enfrentar al Inter Bogotá este viernes a las 8:00 p. m. en el Atanasio Girardot. Con el objetivo de salir de la casilla 17 y hacer valer su favoritismo, el "Poderoso" contará con figuras como Salvador Ichazo, Didier Moreno y Francisco Fydriszewski, en un duelo donde la victoria es imperativa para mejorar su situación en la tabla de posiciones.