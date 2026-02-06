¡Esta noche, tienen que ganar! El DIM anunció los convocados para recibir al Inter en el Atanasio

Menú Últimas noticias
    Publicado por: Alejandro Rincón

    El DIM de Alejandro Restrepo busca su primer triunfo ante Inter Bogotá con una nómina liderada por Ichazo y Fydriszewski. Foto: DIM
    Resumen: Bajo la presión de revertir un flojo inicio de temporada, donde solo suma 2 puntos en 4 partidos, el técnico Alejandro Restrepo definió la lista de convocados del Independiente Medellín para enfrentar al Inter Bogotá este viernes a las 8:00 p. m. en el Atanasio Girardot. Con el objetivo de salir de la casilla 17 y hacer valer su favoritismo, el "Poderoso" contará con figuras como Salvador Ichazo, Didier Moreno y Francisco Fydriszewski, en un duelo donde la victoria es imperativa para mejorar su situación en la tabla de posiciones.

    Alejandro Restrepo, técnico del DIM, anunció el grupo de convocados con los que recibirán en la noche de este viernes al Inter Bogotá en el estadio Atanasio Girardot.

    El rojo de la montaña, en 4 partidos, solo ha podido sumar 2 puntos, lo que lo tiene en la casilla 17 de la tabla de posiciones.

    Para este juego, que en el papel deja al ‘Poderoso’ como favorito, Restrepo concentró a Salvador Ichazo, Éder Chaux, Kevin Mantilla y José Ortíz.

    Adicionalmente, también están convocados Leyser Chaverra, Esneyder Mena, Francisco Chaverra, Didier Moreno y Léider Berrío.

    En medio de la necesidad de resultados, al juego también fueron llamados, Alexis Serna, Diego Moreno y Halam Loboa.

    Para el enfrentamiento, donde el rojo de la montaña debe sumar tres puntos, el estratega citó a Juan Viveros, Malcom Palacios y John Montaño.

    Finalmente, entre los convocados están Geronimo Mancilla, Luis Maturana, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.

    El compromiso, que se disputará en el coloso de la 74, será desde las 8 de la noche.

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


