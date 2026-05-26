Resumen: Durante la operación, que incluyó el registro simultáneo de seis viviendas de sus familiares, la Policía incautó 210 millones de pesos en efectivo. Además, se le confiscó una pistola Glock calibre 9mm (con 14 cartuchos) y cuatro teléfonos celulares.

¡Mírenle pues la cara a alias «El Menor»! Fico Gutiérrez confirma la captura del «terror de Altavista»

Minuto30.com .- En un golpe contundente contra el crimen organizado en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura de Daniel Suaza Ochoa, alias «El Menor», señalado como el máximo cabecilla de la temida banda delincuencial ‘Los Chivos.

A través de sus redes sociales, el mandatario publicó el rostro del delincuente y celebró su caída, destacando que el criminal, quien sembró la zozobra durante años en el corregimiento de Altavista, finalmente deberá responder ante la justicia.

Así fue el operativo de película en ‘Mano de Dios’

Capturar a alias «El Menor» requirió un intenso despliegue táctico, pues el cabecilla se ocultaba en un verdadero fuerte de seguridad ubicado en el sector Mano de Dios. Los detalles del allanamiento revelaron su paranoia y poderío económico:

Un refugio impenetrable: Su residencia estaba equipada con puertas blindadas, un complejo circuito cerrado de cámaras, perros de razas peligrosas y hasta un telescopio para vigilar a larga distancia cualquier movimiento de la Fuerza Pública.

Botín millonario y armas: Durante la operación, que incluyó el registro simultáneo de seis viviendas de sus familiares, la Policía incautó 210 millones de pesos en efectivo. Además, se le confiscó una pistola Glock calibre 9mm (con 14 cartuchos) y cuatro teléfonos celulares.

El prontuario criminal: La estructura bajo el mando de «El Menor» se financiaba cobrando extorsiones a comerciantes, transportadores y residentes. Asimismo, monopolizaban el lucrativo y violento negocio del loteo pirata, venta e invasión ilegal de tierras, en la zona.

En contexto: Cayó alias ‘el Menor’, el temido cabecilla de ‘Los Chivos’ y uno de los más buscados de Medellín

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«En Medellín no vamos a retroceder»

Durante la intervención policial también fue detenido otro presunto integrante de la red conocido con el alias de «El Cerrajero». Con estas aprehensiones, las autoridades han logrado enviar a prisión a 8 cabecillas y 66 integrantes de ‘Los Chivos’ en los últimos años.

Fico Gutiérrez fue tajante en su advertencia institucional hacia las demás estructuras criminales de la ciudad: «Alias El Menor era uno de los objetivos criminales prioritarios para nosotros (…) Se creía el dueño del barrio, intentó esconderse y burlarse de las autoridades, pero le llegó la hora. Uno a uno van cayendo».

Ambos capturados ya se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su proceso de judicialización.