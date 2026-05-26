Resumen: Las autoridades capturaron en Altavista a alias ‘el Menor’, cabecilla de ‘Los Chivos’, quien entrenaba perros pitbull para atacar a los policías en los operativos.

Cayó alias ‘el Menor’, el temido cabecilla de ‘Los Chivos’ y uno de los más buscados de Medellín

En las últimas horas, unidades del Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, irrumpieron en una vivienda del corregimiento de Altavista para capturar a Daniel Suaza Ochoa, alias ‘el Menor’.

Este sujeto, de 27 años, era el máximo cabecilla del grupo delincuencial organizado ‘Los Chivos’ y figuraba como un objetivo de alto valor en el cartel de los más buscados de la ciudad, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Lea también: «Abelardo de la Espriella ganará, le guste o no»: Alvaro Leyva a Gustavo Petro

El operativo residencial sacó a la luz los perversos métodos de seguridad que utilizaba el capo para evadir la justicia. Durante la diligencia de allanamiento, un uniformado del Gaula resultó lesionado tras ser atacado y mordido por perros de raza pitbull; según las investigaciones de orden público, el hoy detenido adiestraba rigurosamente a estos animales con el único propósito de arremeter contra los miembros de la Fuerza Pública en caso de un operativo.

Pese a la resistencia, las autoridades neutralizaron la situación y capturaron en el lugar a su cómplice, alias ‘el Cerrajero’, incautando además una pistola 9 milímetros, cuatro celulares y la astronómica suma de $210 millones de pesos en efectivo, escondidos en la vivienda y producto de las rentas ilícitas de la estructura.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, enfatizó que este temido cabecilla lideraba un clan familiar junto a sus hermanos que sometía a más de 20 comerciantes y transportadores del sector, exigiéndoles «vacunas» de hasta 200.000 pesos semanales a cambio de no atentar contra sus vidas.

Con la caída de alias ‘el Menor’, quien será procesado por concierto para delinquir agravado, extorsión y narcotráfico, se debilita un imperio criminal que venía siendo golpeado desde 2016 con las capturas de alias ‘Pichi’, ‘Chatán’ y ‘Kevin’.

La Alcaldía ratificó que la ofensiva militar y policial en Altavista se mantendrá hasta recuperar por completo el control territorial de la zona.

Más noticias de Medellín