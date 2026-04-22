“Miran cómo exprimirlo”: Angie Rodríguez, mano derecha de Petro, estalló la crisis más grave del gobierno

Resumen: En una explosiva entrevista concedida a la revista Semana, Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo de Adaptación, denunció ser víctima de un grave complot y espionaje orquestado desde el interior del propio Gobierno. Según la funcionaria, figuras como el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y la excandidata a viceministra Juliana Guerrero, han liderado una feroz campaña de desprestigio basada en calumnias —llegando a tildarla de "reina del fentanilo"— con el único fin de aislarla del presidente Gustavo Petro por ambiciones de poder y dinero. Ante las crecientes intimidaciones, que incluyen presuntos allanamientos irregulares a su entorno familiar, Rodríguez advirtió temer seriamente por su vida y su libertad, evidenciando una profunda y peligrosa fractura interna en la Casa de Nariño.

En lo que ya se consolida como una de las mayores crisis internas en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro, Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, destapó en una entrevista con la revista Semana una supuesta “guerra sucia” y un complot en su contra desde las mismas entrañas del Gobierno.

Con acusaciones que van desde el espionaje hasta amenazas contra su vida, Rodríguez dejó al descubierto una feroz lucha por el poder, alertando sobre ambiciones que, según sus palabras, amenazan con destruir el proyecto político del Pacto Histórico.

Las claves de la entrevista

Complot y espionaje interno: Rodríguez acusó directamente al actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y su predecesor en el Fondo de Adaptación, Carlos Carrillo, de liderar una alianza con más de 20 personas para destruirla política y personalmente. La funcionaria denunció la infiltración de un “espía” en su entidad, a través del cual interceptó mensajes de Carrillo diciendo: “Lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela”.

Calumnias para aislarla del presidente: La exdirectora del Dapre aseveró que sus contradictores fabricaron historias extremas para minar su relación con Gustavo Petro. Según relató, llegaron a decirle al mandatario que ella tenía vínculos con paramilitares, que era contrabandista y hasta la catalogaron como la “reina del fentanilo”. “Empezaron a meterle cuentos a Gustavo Petro para distraerlo (…) Querían alejarme del presidente. Era incómoda”, puntualizó.

Le puede interesar: ¡Murió en la pista! Alcalde de Cali pide investigar la repentina muerte del joven campeón de patinaje Juan David Ruiz

El factor Juliana Guerrero: Otra figura señalada en el escándalo es Juliana Guerrero, quien en su momento fue perfilada para ser viceministra de Juventudes. Rodríguez confirmó que fue ella quien denunció ante Petro las irregularidades en los títulos académicos de Guerrero, truncando su nombramiento. En represalia, Guerrero se habría sumado a los ataques. La entrevista revela, además, que Guerrero presuntamente se “ufanaba de tener vínculos con el ELN” y habría buscado desprestigiar a la vicepresidenta Francia Márquez.

Ambición y fractura interna: Lejos de motivaciones ideológicas, Rodríguez atribuye esta persecución a la codicia: “Hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo”.

Un contexto de fuego amigo

La ruptura emocional de Rodríguez con el círculo de poder parece haberse gestado desde inicios de 2025. Las denuncias actuales toman un tinte aún más oscuro si se recuerda que, en diciembre del año pasado, la funcionaria denunció que hombres irrumpieron en la casa de sus padres (cuya ubicación exacta conocían muy pocos en el Gobierno) buscando información sensible.

“O me quieren matar o me quieren llevar presa, lo tengo clarísimo”, sentenció Rodríguez a Semana, dejando la pelota en la cancha de la Casa de Nariño. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Carlos Carrillo o del presidente Petro frente a estas contundentes declaraciones.

“Miran cómo exprimirlo”: Angie Rodríguez, mano derecha de Petro, estalló la crisis más grave del gobierno