¡Murió en la pista! Alcalde de Cali pide investigar la repentina muerte del joven campeón de patinaje Juan David Ruiz

Resumen: Lo que debía ser una jornada rutinaria de preparación para seguir cosechando triunfos, terminó en una tragedia irreparable.

Minuto30.com .- La ciudad de Cali y el deporte vallecaucano atraviesan un momento de profunda tristeza. El alcalde Alejandro Eder confirmó en las últimas horas el lamentable fallecimiento de Juan David Ruiz Ramírez, una joven y brillante promesa del patinaje local que partió de manera prematura, dejando un gran vacío en su familia y en la comunidad deportiva.

Una joya dorada del deporte

Juan David se había ganado el corazón y la admiración de la ciudad gracias a su innegable talento sobre las ruedas. El joven atleta tocó la gloria deportiva al consagrarse como medallista de oro representando a la Selección Cali durante los Juegos Departamentales del año 2022, proyectándose como uno de los grandes talentos del país en esta disciplina.

La Alcaldía exige claridad frente a la tragedia

Ante el impacto de la noticia y las dudas que rodean este doloroso suceso, el alcalde Alejandro Eder fue enfático en que la situación debe ser revisada a fondo. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario anunció las primeras medidas institucionales:

“He solicitado a la Secretaría de Deporte de Cali avanzar en las gestiones con la Liga Vallecaucana de Patinaje para esclarecer lo ocurrido… Este hecho nos golpea y nos compromete aún más. Toda la disposición de nuestra Administración y de las autoridades para esclarecer esta tragedia”.

accidente en la pista de patinaje

El deporte colombiano sigue consternado tras conocerse las verdaderas causas detrás del repentino fallecimiento de Juan David Ruiz Ramírez, la joven promesa del patinaje vallecaucano que perdió la vida este 21 de abril de 2026. Lo que debía ser una jornada rutinaria de preparación para seguir cosechando triunfos, terminó en una tragedia irreparable.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el lamentable suceso tuvo lugar en la pista de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en Cali. Juan David, quien era un destacado integrante de la selección Valle, se encontraba realizando su rutina deportiva cuando ocurrió la emergencia.

Los detalles preliminares del accidente

Durante una de sus maniobras en la pista, el joven deportista sufrió un violento y fortísimo impacto directo contra las barreras de policarbonato protector que rodean el escenario.

Tras el grave golpe, las personas presentes intentaron auxiliarlo de inmediato. El patinador recibió maniobras de reanimación de emergencia, pero, lamentablemente, la severidad de las lesiones fue tal que no logró recuperarse y falleció.

Investigación en marcha

Frente a este doloroso panorama que enluta a la ciudad, la Alcaldía de Cali anunció formalmente la apertura de una investigación exhaustiva para determinar con exactitud las circunstancias de este siniestro. Como parte de las diligencias, la administración municipal ya solicitó toda la información pertinente a la Liga Vallecaucana de Patinaje para esclarecer los protocolos de seguridad y las condiciones en las que se desarrollaba la práctica.

Juan David Ruiz Ramírez deja un inmenso vacío, pero será recordado siempre como un campeón brillante, cuya disciplina lo llevó a colgarse la medalla de oro en los Juegos Departamentales de 2022. ¡Paz en su tumba y un abrazo de solidaridad para su familia y seres queridos!