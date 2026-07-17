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Resumen: Un hombre fue capturado luego de un intento de robo que terminó en una situación de alta tensión sobre la Avenida 68, en Bogotá. Según versiones preliminares, el sujeto habría amenazado con un arma blanca a una mujer y la retuvo como rehén mientras varias personas intentaban intervenir. La Policía logró controlar la situación y poner a salvo a la víctima, quien no sufrió lesiones.

¡Minutos de terror en Bogotá! Ladrón tomó como rehén a una mujer tras intento de robo en plena calle

Momentos de angustia se vivieron durante la tarde de este viernes 17 de julio en Bogotá, luego de que un hombre protagonizara un episodio de tensión en la Avenida 68 con calle 19, donde una mujer terminó siendo retenida mientras era amenazada con un arma blanca.

El hecho ocurrió en plena vía pública y quedó registrado en videos grabados por personas que se encontraban en el lugar. En las imágenes se observa a varios ciudadanos intentando intervenir ante la situación, mientras el sujeto mantenía a la mujer bajo amenaza con un cuchillo.

De acuerdo con las versiones preliminares, el hombre habría intentado cometer un hurto contra la víctima. Sin embargo, al verse rodeado por personas que alertaron sobre lo ocurrido y por la presencia de las autoridades, habría tomado a la mujer como rehén.

Durante varios minutos, peatones, conductores y uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá intentaron persuadir al sujeto para que liberara a la víctima y permitiera controlar la situación.

En medio de la tensión, algunas personas que presenciaban el hecho le pedían que soltara a la mujer. En uno de los videos se escucha a ciudadanos decir: “Suéltela negro, suéltela”, mientras buscaban que la situación terminara sin consecuencias mayores.

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Policía logró controlar la situación

Tras la intervención de las autoridades, el hombre fue reducido y capturado. La mujer fue puesta bajo protección policial luego de permanecer durante varios minutos bajo amenaza.

🚨 #ATENCIÓN | Fue capturado un hombre que, presuntamente armado con un cuchillo, mantuvo como rehén a una mujer mientras intentaba robar una bicicleta. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Los hechos ocurrieron en la avenida Carrera 68 con calle 17, en Bogotá, ante la mirada de decenas de transeúntes. Las… pic.twitter.com/geO6C6RnQT — ElTrino.Co (@EltrinoCo) July 17, 2026

Según la información conocida hasta el momento, el procedimiento no dejó personas heridas y la víctima salió ilesa del incidente.

El caso generó preocupación entre quienes transitaban por este punto de la ciudad, debido a que la situación ocurrió frente a decenas de personas que observaron cómo el intento de hurto terminó convirtiéndose en una emergencia de seguridad.

Investigación por el caso continúa

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y definir las responsabilidades judiciales del capturado.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación mientras se recopilan los elementos necesarios para esclarecer la secuencia de los acontecimientos registrados en este sector de Bogotá.