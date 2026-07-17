Resumen: Un juez envió a la cárcel a un hombre señalado de retirar fraudulentamente 5,8 millones de pesos de la cuenta bancaria de una ciudadana en Bogotá. Según la Fiscalía, habría obtenido las credenciales de la víctima mediante la modalidad de spoofing y fue capturado en flagrancia con el dinero en efectivo y dos celulares que quedaron bajo investigación.

¡Cayó con los millones en el bolsillo! Envían a la cárcel a señalado de millonario fraude en Bogotá

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Miyer Arley Olaya, procesado por su presunta participación en el acceso ilegal a una cuenta bancaria desde la cual fueron retirados 5,8 millones de pesos sin autorización de la titular.

La decisión se produjo luego de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que lo judicializó por hechos ocurridos el pasado 24 de junio en un cajero automático ubicado en un centro comercial de la localidad de Suba, en Bogotá.

La investigación señala que el hombre habría obtenido de manera fraudulenta información confidencial de una usuaria para ingresar a su cuenta bancaria y realizar dos retiros de dinero. El caso comenzó a ser detectado por el personal de seguridad de la entidad financiera, que advirtió movimientos inusuales mientras el hoy procesado realizaba operaciones en el cajero.

A partir de esa alerta, las autoridades iniciaron un seguimiento que permitió establecer que el sospechoso, al parecer, utilizó credenciales obtenidas de forma ilícita para acceder a los productos financieros de la víctima y retirar el dinero sin su consentimiento.

Así habría operado el presunto fraude

De acuerdo con la Fiscalía, el investigado habría recurrido a la modalidad conocida como spoofing, un mecanismo utilizado por delincuentes para hacerse pasar por funcionarios de entidades bancarias o personal de soporte técnico con el propósito de engañar a los usuarios y obtener información personal, claves o credenciales de acceso a sus cuentas.

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Con esos datos, presuntamente habría ingresado al sistema financiero de la víctima y efectuado dos retiros por un total de 5.800.000 pesos.

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Pocos minutos después de recibir el aviso emitido por la entidad bancaria, uniformados de la Policía Nacional ubicaron al sospechoso cuando caminaba por una vía pública, a corta distancia del cajero automático donde se habrían realizado las transacciones.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades encontraron en su poder los 5,8 millones de pesos en efectivo que, según la investigación, corresponderían al dinero retirado de manera irregular. Además, le incautaron dos teléfonos celulares que serán analizados dentro del proceso investigativo.

Delitos imputados

Ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén, Miyer Arley Olaya fue imputado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravada —en las modalidades de obtener y emplear información— y hurto por medios informáticos y semejantes agravado.

Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Con base en los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad, petición que fue acogida por el juez de control de garantías, quien ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.