Resumen: El pasado 1 de diciembre, el Concejo de Bogotá condecoró a Minuto30 con la "Nota de Estilo" en reconocimiento a sus 15 años de existencia. El concejal Juan Baena entregó la distinción al director y fundador, Jorge Pareja, resaltando los siguientes puntos clave sobre el medio: Independencia y liderazgo: Se valoró su trabajo ininterrumpido y autónomo. Pioneros digitales: Pareja destacó la visión de apostar por el periodismo digital cuando era un terreno poco explorado. Enfoque ciudadano: El medio se ha consolidado por su servicio social, dando voz a las denuncias de la gente y priorizando siempre al lector.

Minuto30 recibió condecoración del Concejo de Bogotá por los 15 años de vida: un legado digital más vivo que nunca

En la tarde del lunes 1 de diciembre, Minuto30 recibió la condecoración Nota de Estilo por parte del Concejo de Bogotá, que reconoció los 15 años de existencia del medio de comunicación, resaltando la independencia informativa y el contacto con la ciudadanía como pilares claros de información.

El reconocimiento estuvo en manos del concejal de Bogotá Juan Baena, quien le entregó la nota de estilo a nuestro director general y fundador, Jorge Pareja, quien estuvo acompañado por una delegación de Minuto30 y por otras personas que hicieron parte del emotivo encuentro.

En su intervención, Baena resaltó que Minuto30 ha estado trabajando durante estos 15 años, de forma ininterrumpida, con compromiso, liderazgo, autonomía y escuchando a los ciudadanos.

Por su parte, Jorge Pareja resaltó la gallardía que tuvo Minuto30 para salir adelante en una plataforma poco explorada en ese entonces, y cómo se ha convertido en un referente a nivel nacional de periodismo digital.

Un periodismo que se ha caracterizado por estar del lado de la gente. Escuchando sus denuncias, dándole voz a los que no tienen voz, y brindando un servicio social a miles de personas durante estos 15 años, ratificando que en Minuto30 lo primero siempre será el lector.

