Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
    Fotos

    Fico reacciona a «El Billetudo»: «Medellín se Respeta»

    “El Billetudo” trató de amedrentar a los guardas de tránsito que le inmovilizaron “la búrbuja”

    Fico reacciona a «El Billetudo»: «Medellín se Respeta»

    Resumen: El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, emitió una dura respuesta pública tras hacerse viral un video en el que un influencer conocido como "El Billetudo" trató de amedrentar a los guardas de tránsito que le inmovilizaron "la búrbuja"

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, emitió una dura respuesta pública tras hacerse viral un video en el que un influencer conocido como “El Billetudo” intentaba amedrentar a guardas de tránsito, luego de que su lujosa camioneta fuera inmovilizada.

    Gutiérrez fue enfático en su cuenta de X: “Medellín se respeta. Desde que yo sea Alcalde, haré respetar a la ciudad y a nuestra gente. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la Ley.”

    Video ¡Se le pinchó la burbuja! Lujosa camioneta de 'El Billetudo' terminó inmovilizada en Medellín

    Los hechos se registraron en la noche del pasado domingo, a la altura del segundo mirador del corredor departamental. Agentes de la Secretaría de Movilidad notaron que el influencer descendía por la vía con la placa trasera de su camioneta cubierta por un adhesivo que llevaba su nombre artístico: ‘El Billetudo’. Esta conducta está expresamente prohibida por la ley.

    Los guardas de tránsito procedieron a identificar múltiples irregularidades que configuraron la inmovilización del vehículo.

    Pese a los intentos del influencer de amedrentar y “ningunear” a los agentes, la camioneta de alta gama fue finalmente llevada a los patios de la Secretaría de Movilidad, confirmando la aplicación de la ley.

    Dura respuesta de Fico a “El billetudo”

