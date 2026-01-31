¡MinTransporte da el aval final! Puerto Antioquia está listo para iniciar su operación comercial

Resumen: Puerto Antioquia recibió la habilitación del Ministerio de Transporte para operar en comercio exterior, con lo que completó todos los permisos exigidos por el Estado. Tras superar pruebas técnicas y de seguridad, la terminal se alista para definir la fecha oficial de inicio de operaciones, un paso clave para el desarrollo logístico y económico del Urabá antioqueño.

Puerto Antioquia dio un paso definitivo hacia su entrada en operación tras recibir la autorización que le faltaba por parte del Ministerio de Transporte, con la cual el proyecto portuario quedó oficialmente habilitado para realizar actividades de comercio exterior en el país.

La decisión quedó consignada en una resolución firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, mediante la cual se avala el funcionamiento del terminal de servicio público ubicado en el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá. Con este acto administrativo, la megaobra completa el paquete de permisos exigidos por el Estado para iniciar operaciones comerciales.

La notificación se produjo pocos días después de que el puerto culminara con éxito las pruebas técnicas y operativas exigidas por las autoridades, así como de haber obtenido la certificación de la Dirección General Marítima (Dimar), que lo acreditó como una infraestructura segura para la atención de tráfico marítimo.

Desde la sociedad portuaria que opera el proyecto se confirmó que, con esta habilitación, el puerto queda en condiciones legales y técnicas para comenzar su actividad comercial. Ahora, el siguiente paso será la definición de la fecha oficial para el inicio de operaciones, que inicialmente estaba proyectada para noviembre de 2025, pero que fue ajustada mientras se completaban los trámites regulatorios.

Puerto Antioquia es considerado uno de los proyectos de infraestructura portuaria más ambiciosos del país, con una inversión cercana a los 800 millones de dólares. En su primera fase, la terminal tendrá capacidad para movilizar alrededor de siete millones de toneladas de carga al año, incluyendo contenedores, vehículos y carga a granel, además de atender hasta cinco buques de manera simultánea.

Su ubicación estratégica en el golfo de Urabá representa una ventaja logística clave, al reducir significativamente las distancias entre los principales centros productivos del país y los mercados internacionales, lo que podría traducirse en menores costos de transporte y mayor eficiencia en la cadena logística.

Desde el sector portuario se destacó que la entrada en operación de Puerto Antioquia no solo fortalecerá la competitividad del comercio exterior colombiano, sino que también tendrá un impacto directo en el desarrollo económico y social de la región, mediante la generación de empleo, encadenamientos productivos y nuevas oportunidades para las comunidades locales.

Con esta autorización, Urabá se perfila como un nuevo nodo estratégico para la logística nacional y un punto clave en la estrategia de diversificación y modernización de la infraestructura portuaria del país.