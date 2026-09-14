Resumen: El Ministerio de Trabajo inició inspección sin aviso a Zara en Unicentro Bogotá, operado por Texmoda, tras denuncia de trabajadora que salió descalza. Verifican normas laborales.

Zara en la mira de MinTrabajo por el caso de empleada a la que obligaron a irse descalza

MinTrabajo anunció una inspección laboral sin previo aviso a un local de Zara en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, luego de la denuncia viral de una trabajadora en redes sociales.

La actuación fue ordenada por la ministra Natalia López y quedó a cargo de la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral.

Según explicó la entidad, el objetivo es verificar en terreno el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.

El caso que originó la visita se dio luego de que una empleada aseguró que tuvo que salir descalza del establecimiento porque le hicieron quitar los zapatos.

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En un primer momento, la joven indicó que se trataba de calzado de dotación. La administración de la tienda, por su parte, sostuvo que aún no tenía derecho a esa dotación, que se entrega tras dos meses en el cargo, y que se trató de un préstamo momentáneo.

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Agregó que la trabajadora sí tenía zapatos al iniciar la jornada, pero eran de tacón y no cumplían con las condiciones de comodidad exigidas para la labor.

La denuncia, hecha por la trabajadora mediante un video, se difundió rápidamente y fue interpretada por muchos usuarios como un posible maltrato laboral. Ese será uno de los aspectos que deberá establecer el MinTrabajo durante la diligencia.

La cartera indicó que el procedimiento se adelanta con pleno respeto por el debido proceso y permite a los inspectores constatar de forma directa las condiciones en el lugar de trabajo. Una vez finalizada la visita, se levantará el acta y el informe correspondiente y, si hay mérito, se definirá un plan de mejoramiento o se adoptarán medidas preventivas según los hallazgos.

La entidad reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control en todo el país para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

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