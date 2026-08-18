Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Ministerio TIC canceló la licitación del proyecto de fibra óptica Putumayo tras una revisión especializada de sus condiciones administrativas, jurídicas y financieras. La iniciativa, inicialmente estimada en $683.000 millones, llegó a un valor de $1,14 billones, un aumento del 67,1 %. Además, el análisis identificó posibles riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva que fueron considerados para tomar la decisión.

MinTIC cancela proyecto de fibra óptica para la Amazonía por riesgos financieros y técnicos

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció la cancelación de la licitación FTIC-LP-001-2026, correspondiente al proyecto del cable de fibra óptica Putumayo, una iniciativa que contemplaba tanto la ejecución de las obras como su interventoría.

La decisión fue tomada por instrucción de la ministra TIC, Alexandra Falla, después de un proceso de revisión que, según la entidad, incluyó aspectos administrativos y jurídicos relacionados con la iniciativa.

El proyecto tenía un valor estimado de $1,14 billones y buscaba avanzar en materia de conectividad para la región amazónica. Sin embargo, el análisis realizado por el equipo dispuesto por la ministra llevó a determinar que la licitación debía ser cancelada.

Un proyecto cuyo costo aumentó frente a la planeación inicial

Uno de los elementos revisados por el Ministerio fue la evolución del presupuesto destinado a la iniciativa.

El proyecto había sido planteado inicialmente por $683.000 millones, de acuerdo con lo establecido en el CONPES 4167 de 2025.

Posteriormente, durante 2026, el valor previsto para el proyecto aumentó en un 67,1 % frente a la cifra inicialmente contemplada. Este nuevo escenario quedó establecido en el CONPES 4195 de 2026.

A esto se sumó la autorización de vigencias futuras, expedida el 4 de agosto de 2026, un mecanismo relacionado con la programación de recursos para atender compromisos presupuestales en los siguientes periodos.

La evolución de los costos hizo parte de los elementos considerados durante la revisión adelantada por el Ministerio antes de tomar la decisión sobre la continuidad de la licitación.

Ministra ordenó una revisión especializada

Desde su designación como ministra TIC, Alexandra Falla había realizado seguimiento al proceso relacionado con el proyecto, de acuerdo con la información entregada por la cartera.

La revisión comprendió tanto los componentes administrativos como jurídicos de la iniciativa. Después de asumir formalmente el cargo, la ministra conformó un equipo especializado encargado de estudiar la licitación de manera detallada.

Según el Ministerio, el análisis permitió identificar diferentes aspectos que generaban incertidumbre alrededor del proyecto y que debían ser considerados antes de continuar con el proceso.

Entre ellos se encontraban las condiciones financieras y algunas estimaciones preliminares que, de acuerdo con la evaluación realizada, podían representar riesgos en materia técnica, ambiental y de cobertura efectiva.

Estos factores fueron determinantes para la decisión de cancelar la licitación.

Esto le podría interesar: Cali se prepara para tres meses de crisis tras el terremoto: reconstrucción costaría $10 billones

El proyecto estaba valorado en $1,14 billones

La licitación FTIC-LP-001-2026 comprendía el proyecto del cable de fibra óptica Putumayo y el respectivo proceso de interventoría.

El valor estimado alcanzaba los $1,14 billones, una cifra considerablemente superior a los $683.000 millones con los que había sido diseñado inicialmente el proyecto en el CONPES 4167 de 2025.

El Ministerio señaló que el incremento del 67,1 % registrado en 2026, junto con las demás incertidumbres identificadas durante el estudio, fue tenido en cuenta al momento de definir la cancelación.

La cartera indicó que la decisión fue adoptada después de un análisis especializado y con el objetivo de contar con elementos suficientes para establecer la viabilidad de continuar o no con el proceso.

La revisión coincidió con las labores por la conectividad tras el terremoto

El estudio de la licitación se desarrolló mientras el Ministerio también adelantaba labores relacionadas con la conectividad de las regiones afectadas por el terremoto registrado el lunes anterior a la fecha del comunicado.

Según la información oficial, una vez posesionada, Alexandra Falla conformó el equipo encargado de revisar el proyecto mientras trabajaba paralelamente en las acciones destinadas a restituir la conectividad de las zonas afectadas por el sismo.

La cancelación fue anunciada por el Ministerio TIC el 16 de agosto de 2026, en Bogotá.

Con esta determinación, queda cancelada la licitación FTIC-LP-001-2026 para el proyecto de cable de fibra óptica Putumayo, después de la revisión adelantada por la cartera frente a sus condiciones económicas, administrativas, jurídicas y a los riesgos técnicos, ambientales y de cobertura identificados durante el análisis.