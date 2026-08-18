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Resumen: El terremoto en Cali dejó edificios colapsados, víctimas por recuperar y una reconstrucción que podría costar $10 billones.

Cali se prepara para tres meses de crisis tras el terremoto: reconstrucción costaría $10 billones

El terremoto en Cali registrado el pasado 10 de agosto mantiene a la ciudad en una fase de atención y recuperación que, según el alcalde Alejandro Eder, podría prolongarse durante aproximadamente tres meses.

Mientras continúan las labores para localizar a las víctimas que permanecen bajo los escombros, la alcaldía de Cali ya avanza en la evaluación de los daños y en la planeación de la reconstrucción.

En un balance entregado este martes 18 de agosto, Eder señaló que todavía hay 10 víctimas por recuperar en la capital del Valle del Cauca. El mandatario destacó además que los organismos de socorro están cerca de concluir la etapa de búsqueda y rescate, después del trabajo realizado con apoyo de equipos provenientes de distintas regiones del país, así como de Ecuador y Estados Unidos.

La emergencia también dejó un panorama complejo en materia de infraestructura. De acuerdo con la Alcaldía, 24 edificaciones colapsaron completamente y otras 126 presentan colapso parcial.

A esto se suma la evaluación de cerca de 100 inmuebles que tienen afectaciones estructurales y que podrían representar un riesgo, por lo que algunos tendrían que ser demolidos.

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El alcalde explicó que la primera etapa de respuesta estará enfocada en la atención humanitaria y la estabilización de las zonas afectadas. Esta fase podría durar entre tres y seis meses, según las estimaciones de organismos como la Cruz Roja, y tendría un costo aproximado de $4 billones.

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Posteriormente comenzaría la reconstrucción física y social de la ciudad. La administración calcula que este proceso podría extenderse entre dos y tres años y requeriría otros $6 billones, para una inversión total cercana a los $10 billones.

El objetivo, según Eder, no sería únicamente recuperar las estructuras afectadas, sino avanzar hacia una Cali con mayor capacidad para enfrentar futuras emergencias y con mejores condiciones de sostenibilidad e inclusión.

El mandatario también agradeció las ayudas recibidas durante la emergencia y señaló que continúan llegando donaciones de ciudadanos, otras regiones del país, el Gobierno nacional y organismos internacionales.

Estas contribuciones buscan respaldar a las familias afectadas mientras la ciudad transita de la atención inmediata hacia una etapa de recuperación de mayor duración.

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