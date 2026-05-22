Resumen: La ministra TIC, Carina Murcia, presentó en Medellín un proyecto de decreto que busca fortalecer la protección de niños y adolescentes en internet frente a riesgos como el ciberacoso, el grooming y la violencia digital. La iniciativa fue expuesta durante el Congreso Tech Fest 2026 y está enfocada en promover entornos digitales más seguros y responsables.

MinTIC advierte sobre los peligros que enfrentan los menores en internet y presenta contundente decreto

La ministra TIC, Carina Murcia, presentó en Medellín los principales alcances del proyecto de decreto de Entornos Digitales Sanos y Seguros, una iniciativa del Gobierno nacional enfocada en fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos que enfrentan en internet y las plataformas digitales.

La presentación se realizó durante el Congreso Tech Fest 2026, un espacio académico y tecnológico desarrollado en la ciudad, donde la funcionaria insistió en la necesidad de promover un uso más seguro y responsable de las herramientas digitales.

“No podemos normalizar que niños y niñas pasen entre 8 y 10 horas expuestos a riesgos como el ciberacoso, el grooming, la vulneración de su privacidad o expuestos a contenidos que afectan su salud mental y su bienestar. Como Estado tenemos la responsabilidad de proteger sus derechos en los entornos digitales, pero también de articularnos con plataformas, familias, academia y la sociedad para tener un ciberespacio más seguro, saludable y responsable para las nuevas generaciones”, señaló la ministra.

Según explicó la jefe de la cartera TIC, el proyecto busca construir una política pública enfocada principalmente en la prevención, la alfabetización digital y la corresponsabilidad entre distintos sectores, incluyendo al Estado, las plataformas tecnológicas, las instituciones educativas, las familias y la sociedad en general.

El decreto no contempla censura ni vigilancia masiva

Durante su intervención, la ministra aclaró que la propuesta no contempla medidas que afecten derechos fundamentales de los ciudadanos y aseguró que el objetivo es generar herramientas de protección digital sin limitar libertades.

En ese sentido, indicó que el proyecto no crea mecanismos de censura previa, tampoco habilita sistemas de vigilancia masiva y no busca debilitar el cifrado de las comunicaciones digitales.

La funcionaria también citó cifras y estudios de entidades como Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Colombia para explicar la necesidad de avanzar en este tipo de medidas relacionadas con la seguridad digital de menores de edad.

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De acuerdo con datos mencionados durante el evento, el 21 % de niños, niñas y adolescentes usuarios de internet en Colombia habría sufrido abuso o explotación sexual facilitada por tecnología entre 2023 y 2025. Además, fenómenos como el ciberacoso y la violencia digital continúan generando afectaciones emocionales y de salud mental en menores.

Como parte de las acciones adelantadas por el Gobierno, la ministra destacó los resultados de la estrategia CiberPaz, con la que el Ministerio TIC asegura haber sensibilizado a más de 3,4 millones de personas en el país sobre convivencia digital, prevención de violencias y uso responsable de la tecnología. En Antioquia, la cifra de personas impactadas alcanza las 179.474.

Antioquia supera los $318.000 millones en inversiones TIC

En medio del evento, el Ministerio TIC también presentó un balance sobre los avances tecnológicos y de conectividad que ha tenido Antioquia gracias a inversiones del Gobierno nacional que superan los $318.000 millones.

Entre los resultados expuestos aparecen la operación de 1.054 Centros Digitales distribuidos en 123 municipios del departamento, además de 214 Zonas Comunitarias para la Paz instaladas e inauguradas en diferentes territorios.

Asimismo, el programa Escuelas Potencia 5G permitió entregar conectividad a 92 instituciones educativas, mientras que durante el actual cuatrienio se han entregado 15.558 computadores y 340 laboratorios tecnológicos en 756 sedes educativas de Antioquia.

En materia de formación digital, el Ministerio informó que más de 89.195 personas en el departamento han sido capacitadas y certificadas en programas como Senatic, AvanzaTEC, Talento Tech y Social Tech. Solo en Medellín, la cifra supera las 44.000 personas formadas.

Otro de los datos destacados durante el Congreso Tech Fest 2026 fue el despliegue de 623 estaciones base 5G en Antioquia, infraestructura que actualmente beneficia a cerca de 5,7 millones de personas en el departamento.

La ministra también realizó un recorrido por diferentes espacios de innovación tecnológica, donde conoció proyectos relacionados con inteligencia artificial, realidad virtual, producción audiovisual y formación digital desarrollados en la región.