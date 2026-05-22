Resumen: Tres uniformados resultaron heridos tras un ataque con ráfagas de fusil contra una aeronave de la Policía en Ocaña. El aparato aterrizó de emergencia en Bogotá.

Ataque a aeronave de la Policía en Ocaña dejó tres heridos y prendió alarmas en El Dorado

Un grave atentado contra la seguridad aérea y el orden público del país se registró sobre el mediodía de este viernes 22 de mayo, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Una aeronave perteneciente a la Policía Nacional fue blanco de ataque con ráfagas de fusil perpetrado por criminales.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, los hechos se desencadenaron exactamente cuando la tripulación realizaba las maniobras de despegue desde el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

Desde el exterior de la terminal aérea, los delincuentes accionaron sus armas de largo alcance e impactaron la estructura. Pese a las descargas de fusil, el piloto logró mantener el control de la aeronave y emprendió el vuelo hacia Bogotá para salvaguardar la vida de los ocupantes, solicitando de inmediato la activación de los protocolos de emergencia en tierra.

Las autoridades indicaron que el hecho dejó como saldo preliminar a tres uniformados heridos con impactos de proyectil.

Lea también: ¡Meten la mano al río Medellín y sus quebradas! Abren 26 frentes de obra para frenar inundaciones y mitigar riesgos

A su llegada a la capital de la República, la emergencia obligó a las autoridades a aplicar una restricción temporal en la pista sur del Aeropuerto Internacional El Dorado, asegurando un aterrizaje prioritario y seguro.

Una vez en tierra, los servicios de sanidad aeroportuaria evacuaron a los tres policías heridos hacia centros asistenciales, mientras un equipo de peritos inició la evaluación técnica de los daños sufridos por el aparato.

El Gobierno Nacional rechazó de manera contundente esta acción terrorista, advirtiendo que viola los tratados internacionales de aviación, y confirmó que, junto a la Fiscalía, ya se adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

El sector transporte rechaza ataque contra aeronave de la Policía Nacional: pic.twitter.com/ndjYuiDzKL — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 22, 2026

Más noticias de Colombia