MinSalud niega crisis de medicamentos y culpa a monopolios farmacéuticos

Resumen: El Ministerio de Salud negó una crisis de medicamentos en Colombia y señaló a monopolios farmacéuticos y cadenas privadas como responsables de los altos costos. Asegura que el Estado garantiza el acceso y promueve una reforma estructural del sistema.

El Ministerio de Salud negó que exista una crisis de medicamentos en Colombia, en respuesta al informe de la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el aumento de tutelas, demoras en la atención y dificultades en el acceso a tratamientos.

Según el Gobierno Nacional, entre 2022 y 2024 se incrementó la entrega de fármacos de rango medio y alto costo a través del sistema institucional, garantizando terapias antes limitadas para miles de pacientes.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que el aumento del gasto en salud no obedece a fallas del Estado, sino a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas.

“Hoy el Estado enfrenta esas distorsiones del mercado y protege a los pacientes, no a los intermediarios”, afirmó.

El Ministerio indicó que trabaja de forma coordinada con la Adres, la Superintendencia Nacional de Salud y el Invima para fortalecer los mecanismos de control, mejorar la eficiencia en la distribución y garantizar la disponibilidad de insumos médicos en todo el territorio nacional.

Lea también: ¿Ya no le tienen fe? Dos de las mujeres más importantes de la campaña de Vicky Dávila le renunciaron

De igual manera, la cartera señaló que el informe de la Defensoría evidencia la urgencia de avanzar en una reforma estructural del sistema de salud, orientada a priorizar la atención de los pacientes y garantizar la sostenibilidad financiera del sector. Según el Ministerio, esta transformación busca reducir la dependencia del mercado privado y consolidar un modelo que trate la salud como un derecho, no como un negocio.

El pronunciamiento se da luego de que la Defensoría, el pasado 6 de noviembre, advirtiera una regresividad en la garantía del derecho a la salud y pidiera al Gobierno acelerar medidas estructurales. La defensora Iris Marín señaló que los problemas de acceso afectan a todos los regímenes, generando barreras especialmente en medicamentos y tratamientos de alto costo.

En respuesta, el Ministerio recalcó que la crisis de medicamentos no existe y que el Estado está al día con los pagos al sistema, mientras las EPS continúan generando retrasos que afectan la atención a los usuarios.

Más noticias de Colombia