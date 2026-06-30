Resumen: Veinte fincas silleteras de Santa Elena fueron certificadas por el DAGRD en gestión del riesgo, primeros auxilios y atención de emergencias de cara a la Feria de las Flores.

Las fincas silleteras se blindan para la Feria de las Flores: 20 ya fueron certificadas contra desastres

Las fincas silleteras de Santa Elena avanzan en su preparación para recibir visitantes durante la Feria de las Flores y el resto del año.

La alcaldía certificó a 20 de estos espacios en gestión del riesgo de desastres, fortaleciendo su capacidad para responder ante emergencias y garantizar la seguridad de turistas y habitantes.

La certificación fue liderada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y la Corporación de Silleteros de Santa Elena, como parte de las acciones preventivas para uno de los eventos más importantes de la ciudad.

Durante el proceso, más de 20 silleteros recibieron formación en primeros auxilios, seguridad humana, manejo de público y aglomeraciones, así como en gestión del riesgo de desastres, conocimientos que serán clave para atender a los visitantes que llegan a las fincas, especialmente durante la temporada de la Feria de las Flores.

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Al finalizar el proceso, los participantes recibieron el Certificado en Gestión del Riesgo y Comunidad, otorgado por el DAGRD, documento que acredita los conocimientos adquiridos y certifica que las fincas cuentan con herramientas para actuar de manera adecuada frente a situaciones de emergencia.

Estas capacitaciones en las fincas silleteras también se integran al trabajo que desarrolla el DAGRD dentro del Comité Operativo de la Feria de las Flores, instancia en la que se coordinan las estrategias de prevención, atención de emergencias y seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades programadas durante la celebración.

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