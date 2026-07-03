Resumen: El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la cifra de menores muertos en bombardeos entregada por Medicina Legal no corresponde exclusivamente a operaciones aéreas.

¡Choque por las cifras! Ministro de Defensa contradice a Medicina Legal sobre menores muertos en bombardeos

Una nueva controversia surgió entre el Ministerio de Defensa y Medicina Legal por las cifras de menores muertos en bombardeos durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El ministro Pedro Sánchez aseguró que el dato entregado por el director de la entidad forense no corresponde exclusivamente a víctimas de ese tipo de operaciones militares.

El pronunciamiento se produjo luego de que el director de Medicina Legal, Ariel Cortés, informara que cerca de 65 menores de edad fallecieron en operaciones militares durante el actual cuatrienio.

Según explicó, la cifra fue consolidada a partir de estudios de necropsia y corresponde, principalmente, a casos registrados en departamentos como Guaviare, Arauca y Putumayo.

Sin embargo, el ministro Sánchez afirmó que esa información requiere una revisión más detallada. «Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca los que caen en el conflicto, pero específicamente en bombardeos ese no es el número», manifestó el jefe de la cartera de Defensa.

Lea también: ¡Le prendieron fuego! Incineraron tractomula en la vía Buenaventura – Buga

El funcionario indicó que el Gobierno adelanta un proceso de verificación para establecer cuántos de esos casos corresponden realmente a bombardeos ejecutados por la Fuerza Pública.

Además, sostuvo que la presencia de menores de edad en estos escenarios es consecuencia del reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. En ese sentido, señaló como responsables a las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, así como al Clan del Golfo.

Finalmente, el ministro anunció que una vez concluya la revisión de la información, el Ministerio de Defensa presentará un reporte oficial para establecer si las cifras entregadas por Medicina Legal corresponden o no a víctimas de bombardeos.

Más noticias de Colombia