¡Le prendieron fuego! Incineraron tractomula en la vía Buenaventura – Buga

Resumen: Una tractomula cargada con electrodomésticos fue incinerada en la vía Buenaventura-Buga. Los responsables dejaron pintadas las siglas del ELN en el vehículo.

Una tractomula incinerada dejó un nuevo hecho de violencia registrado en la madrugada de este viernes 3 de julio, sobre la vía que comunica a Buenaventura con Buga.

De acuerdo con la información preliminar, el tractocamión transportaba un cargamento de electrodomésticos cuando fue obligado a detenerse por varios sujetos armados. Posteriormente, los atacantes incendiaron el cabezote de la tractomula antes de huir del lugar.

Tras el ataque, las autoridades encontraron pintadas en el vehículo con las letras «ELN», un mensaje que apunta a la posible participación de integrantes de esa guerrilla en el hecho. No obstante, las investigaciones continúan para confirmar la autoría del ataque.

Según el reporte oficial, en esa zona del Valle del Cauca tiene presencia el Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, estructura del Ejército de Liberación Nacional, lo que fortalece una de las principales hipótesis que manejan los investigadores.

Lea también: ¡Indignante! Capturan a pareja señalada de explotar sexualmente a su propia hija en Bogotá

Luego de conocerse lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional llegaron al corredor vial para asegurar el área y garantizar el tránsito de los vehículos que se movilizan entre Buenaventura y Buga, una de las principales rutas de carga del país.

Las autoridades también desplegaron operativos de control y verificación en el sector con el propósito de ubicar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que se presentó este nuevo hecho violento.

Más noticias de Colombia