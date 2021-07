«No hay evidencia de que el consumo de alcohol afecte la vacuna»: ministro de Salud

Luego de que se generara polémica porque EPS del Atlántico aseguraba que los jóvenes estarían evitando vacunarse contra el Covid-19 para no dejar de consumir alcohol, el ministro de Salud -Fernando Ruiz- se pronunció al respecto.

Y es que en una entrevista para Blu Radio, el ministro de Salud dijo que: «Eso es completamente cuento, no hay evidencia de que el consumo de alcohol afecte la vacuna. Yo no le voy a decir a la gente que se ponga la vacuna y se emborrache, pero hay análisis que muestran que un consumo moderado de alcohol -hablo hasta tres, cuatro tragos- no tiene ningún efecto».

Previamente: EPS asegura que los jóvenes estarían evitando vacunarse para no dejar de consumir alcohol

Asimismo, el ministro aclaró en el medio citado que el mismo día de la aplicación de la vacuna se puede tomar uno o dos tragos sin problema, «no hay ningún problema -ni siquiera el mismo día- el mismo día se puede tomar uno o dos tragos sin ningún problema», puntualizó.

Incluso, el ministro Ruiz, se atrevió hasta a nombrar algunos licores: «Yo me puedo vacunar, me tomo el vinito, un wiskisito adicional y se acabó el rollo y no hay ningún problema», manifestó.

Aquí la entrevista completa del ministro de Salud sobre consumo de alcohol y vacuna:

