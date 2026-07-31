Ministro de Hacienda respondió a polémica por millonarios desembolsos

Resumen: El Ministro de Hacienda salió al paso de los cuestionamientos de la Contraloría. Germán Ávila aseguró que los giros por $4 billones hacen parte de la operación habitual del Estado y explicó que cada mes el Gobierno transfiere cerca de $30 billones para cumplir sus obligaciones.

El Ministerio de Hacienda respondió a la inspección realizada por la Contraloría General de la República, luego de las alertas por una alta contratación durante la ley de garantías y por los giros de recursos efectuados en los últimos días.

El ministro Germán Ávila aseguró que los cuestionamientos no corresponden al funcionamiento real de las finanzas públicas y afirmó que hacen parte de interpretaciones sin sustento.

Durante una declaración pública, el jefe de la cartera explicó que los desembolsos señalados por cerca de $4 billones representan una fracción de las transferencias que el Gobierno Nacional debe realizar cada mes para cumplir con sus obligaciones legales y financieras.

Según el Ministerio de Hacienda, el Estado gira de manera obligatoria alrededor de $30 billones mensuales y, dependiendo de las necesidades presupuestales, esa cifra puede alcanzar incluso los $34 billones. En ese sentido, sostuvo que los recursos cuestionados hacen parte de la operación normal del Ministerio de Hacienda.

El ministro también rechazó las versiones que han surgido alrededor de estos desembolsos y manifestó que se han construido «relatos y narrativas» que, en su concepto, no reflejan la realidad del manejo de los recursos públicos.

En otro frente, el funcionario se refirió a la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, el cual fue radicado con un desfinanciamiento cercano a los $30 billones.

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Ávila explicó que este faltante obedece a la rigidez del gasto público y a la disminución de los ingresos tributarios, situación que, según afirmó, fue influenciada por decisiones adoptadas por el Congreso de la República y por las altas cortes.

Para cubrir parte de ese déficit, el Gobierno también presentó una reforma tributaria con la que espera recaudar cerca de $22 billones. El ministro indicó que tanto el presupuesto como la iniciativa fiscal deberán ser debatidos en el Congreso.

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