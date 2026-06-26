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Resumen: El ministro de Defensa aseguró que, si los audios del Clan del Golfo son auténticos, podrían constituir un delito. Las autoridades investigarán las grabaciones.

‘Es un delito’: ministro de Defensa reaccionó a audios sobre presuntos acuerdos con el Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre los audios del Clan del Golfo revelados en las últimas horas, en los que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sostiene conversaciones con integrantes de esa organización criminal sobre posibles acuerdos para reducir la presión militar en su contra.

De acuerdo con el contenido divulgado, durante las conversaciones se mencionan eventuales compromisos relacionados con la suspensión de bombardeos, el congelamiento de operaciones militares e incluso posibles cambios dentro de la Fuerza Pública.

Una de las frases que generó mayor controversia fue la expresión “jugar a los congelados”, utilizada en referencia a una eventual disminución de las acciones ofensivas.

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Frente a estas revelaciones, el ministro de Defensa afirmó que, si las grabaciones resultan auténticas, podrían configurar conductas delictivas.

“De llegar a ser ciertas esas afirmaciones, no es un irrespeto solamente con la Fuerza Pública. Es un delito. Se está promoviendo la acción criminal”, aseguró el ministro.

Sánchez indicó que corresponderá a las autoridades competentes verificar la autenticidad de los audios del Clan del Golfo y establecer si existieron responsabilidades penales.

“Serán las autoridades las que decidan la veracidad y confirmen los delitos en que se haya incurrido”, agregó.

El ministro también aprovechó para asegurar que, durante el tiempo que ha permanecido al frente de esa cartera, no ha recibido instrucciones que contravengan la Constitución o la ley.

Según explicó, todas las decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa se han tomado dentro de las facultades legales y de los procedimientos establecidos.

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