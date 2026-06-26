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Resumen: Una explosión en La Unión, Nariño, dejó un muerto y cuatro heridos con quemaduras graves. Las autoridades investigan si el hecho fue causado por una presunta polvorera.

Al menos un muerto y cuatro lesionados deja explosión en almacenamiento de pólvora en Nariño

Una fuerte explosión en La Unión, Nariño, dejó al menos una persona muerta, cuatro más gravemente heridas y cuantiosos daños materiales en varias viviendas y establecimientos cercanos.

Las primeras hipótesis de las autoridades indican que la emergencia estaría relacionada con el presunto almacenamiento de pólvora recreativa en un inmueble del municipio.

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes 26 de junio y generó momentos de angustia entre los habitantes del sector, quienes sintieron la onda explosiva que afectó varias edificaciones. Tras el reporte, unidades de la Policía, organismos de socorro y equipos de atención de emergencias llegaron al lugar para atender a las víctimas, acordonar la zona y evitar nuevos riesgos.

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De acuerdo con el balance preliminar, una persona falleció como consecuencia de la detonación, mientras que cuatro lesionados sufrieron quemaduras de tercer grado.

Debido a la gravedad de sus heridas, los pacientes serán trasladados a centros asistenciales de mayor complejidad en Pasto para recibir atención médica especializada.

Aunque la información aún es materia de investigación, versiones preliminares indican que las viviendas comprometidas eran utilizadas como presuntas polvoreras, donde se almacenaba material pirotécnico. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades competentes una vez concluyan las inspecciones técnicas.

Las autoridades anunciaron que adelantarán las investigaciones para establecer el origen exacto de la explosión y determinar si existía almacenamiento ilegal de pólvora en el lugar.

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