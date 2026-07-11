Resumen: Indalecio Dangond fue designado como nuevo ministro de Agricultura del Gobierno de Abelardo De la Espriella. Estas serán las principales prioridades para el campo colombiano.

El agro ya tiene jefe: De la Espriella anunció a su ministro de Agricultura

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció que Indalecio Dangond será el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de su Gobierno. El nombramiento hace parte de la conformación del gabinete que asumirá funciones a partir del próximo 7 de agosto.

Indalecio Dangond, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con cerca de 40 años de experiencia en el sector agropecuario y en temas relacionados con el financiamiento rural.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos en entidades como el Ministerio de Agricultura, Finagro, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Fedepalma y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), además de ser fundador y presidente de Open Loans.

Entre las principales metas que anunció el futuro ministro se encuentra la bancarización de $2,5 millones de campesinos, la legalización de títulos de propiedad rural y el impulso a la construcción de distritos de riego para fortalecer la productividad del campo colombiano.

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Asimismo, Indalecio Dangond aseguró que promoverá la realización de un censo nacional agropecuario y la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural con el propósito de impulsar el relevo generacional y fomentar la tecnificación de los productores.

Dentro de las iniciativas también se contempla un plan para sustituir inicialmente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por cultivos de palma en Tumaco y cacao en Tibú, buscando diversificar la producción agrícola, combatir la deforestación y facilitar el acceso al crédito para los campesinos.

Con este nombramiento, el presidente electo continúa definiendo el equipo que liderará las diferentes carteras del Gobierno de la denominada «Patria Milagro».

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